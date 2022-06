PV tem capacidade maior que seis estádios da Série A e pode ser caldeirão para Ceará e Fortaleza

O estádio Presidente Vargas (PV) foi reinaugurado em 22 de maio de 2022. Após 797 dias, o “PVzinho de Açúcar” recebeu a vitória do Ferroviário contra o Botafogo-SP por 1 a 0, pela Série C do Brasileiro. Assim, iniciou uma nova trajetória no futebol cearense, aguardando novos eventos.

A qualidade do gramado é excelente, após investimento de R$ 2 milhões. A estrutura foi reformada, com novo circuito interno de telão instalado. Deste modo, por que não pensar em jogos de Ceará e Fortaleza no espaço? O cenário de “caldeirão” pode ser uma arma positiva para o Brasileirão.

Legenda: Presidente Vargas tem capacidade para 20.166 pessoas e está disponível Foto: Fabiane de Paula / SVM

A capacidade do PV é de 20.166 espectadores. O número é maior que seis estádios usados na Série A: Alfredo Jaconi (Juventude / 19.924); Ressacada (Avaí / 17.800), Vila Belmiro (Santos / 16.068), Nabi Abi Chedid (Red Bull Bragantino / 15.010); Antônio Accioly (Atlético-GO / 12.500) e Serrinha (Goiás / 10.000).

O índice também é próximo de 23.000, a carga máxima da Arena Independência, em Minas, que recebe as partidas do Atlético-MG e do América-MG em confrontos nacionais e internacionais.

Legenda: Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG mandou jogos da Série A de 2022 na Arena Independência Foto: divulgação / Atlético-MG

Ao analisar os últimos jogos cearenses no Brasileirão, os públicos presentes em jogos de Vovô e Leão foram maiores que a capacidade do PV, o que garante casa cheia sempre. As soluções devem chegar com a administração do sócio-torcedor, com índices maiores do que a carga do Presidente Vargas.

Leia mais Jogada Governo chama Ceará e Fortaleza para discutir gramado do Castelão e pode fechar estádio

Públicos de Ceará e Fortaleza na Arena Castelão

Ceará x Flamengo | 52.139 (22.077 sócios) Fortaleza x Fluminense | 37.507 (17.824 sócios) Fortaleza x Ceará | 37.372 (16.584 sócios) Ceará x Botafogo | 33.734 (20.162) Ceará x Coritiba | 27.602 (20.445 sócios) Fortaleza x São Paulo | 25.518 (17.520 sócios) Ceará x Bragantino | 23.211 (17.047 sócios) Fortaleza x Juventude | 22.466 (13.014 sócios) Fortaleza x Cuiabá | 18.279 (15.387)

Legenda: A partida entre Ceará e Flamengo registrou o maior público da Arena Castelão na Série A de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

É um ponto de discussão, mas que seria natural em algum contexto do futebol cearense: os sócios seguem crescendo e, no futuro, podem ultrapassar também o total da Arena Castelão. Outros times com mais associados, como o Internacional (96.400) já atuam em estádios com carga menor.

Recuperação da Arena Castelão

O uso do PV pode auxiliar na recuperação do gramado da Arena Castelão. O Gigante da Boa Vista é o principal palco esportivo cearense, mas sofre com a maratona de partidas e a alta quadra chuvosa.

Legenda: A Arena Castelão é o principal palco esportivo do futebol cearense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Sem um intervalo para descanso da grama entre os jogos ou manutenção mais aprofundada, o Castelão se tornou alvo de críticas dos jogadores, comissões técnicas e adversários de Vovô e Leão.

Um período de descanso seria positivo, principalmente para evitar prejuízo técnico em cenários futuros, como nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, da Libertadores e da Copa do Brasil.

O espetáculo piora no estádio que mais recebe jogos do futebol brasileiro. Agora o sacrifício precisa ser convertido em recuperação, a falta de renda também impacta nas finanças do futebol brasileiro.