Governo chama Ceará e Fortaleza para discutir gramado do Castelão e pode fechar estádio

A condição do gramado da Arena Castelão vai voltar a ser tema de uma reunião entre o Governo do Estado e os dois principais clubes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza, no início desta semana. Novas ações para melhoria do campo serão levantadas, entre elas até possível interdição do gramado.

Após o empate do Ceará com o Coritiba, ontem, e as reclamações do técnico Dorival Júnior, que fez duras críticas ao gramado, chamando-o de 'pior do Brasileiro', o secretário do Esporte e da Juventude, Rogério Pinheiro, se reunirá com dirigente dos clubes.

O gestor aponta que tentou fechar o estádio para reforma completa no início do ano, mas encontrou oposição dos times. “No fim do ano o Governo do Estado quis fechar o estádio para uma reforma completa do gramado e os clubes fizeram um apelo para não fazermos isso. O desgaste fica sempre para nós, enquanto serve de desculpa dos times para todo mau resultado. Isso não é justo”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Presidente Vargas

Legenda: Presidente Vargas tem capacidade para 20 mil pessoas e está disponível Foto: Fabiane de Paula / SVM

Com o estádio Presidente Vargas reinaugurado e com gramado 100% renovado, a praça esportiva do Benfica pode reaparecer como alternativa e ser inserida na discussão, como aconteceu em anos anteriores quando o Castelão não estava disponível.

Pelo lado dos clubes, o problema é número relevante de sócios das duas equipes, atualmente estimados em 46 mil pelo lado do Ceará e 43 mil do lado do Fortaleza. A maioria dos associados têm direito a entrada garantida nos estádios, o que não poderia ser garantido caso o Presidente Vargas seja utilizado. Times temem problemas jurídicos com a diminuição da oferta de lugares.