Flamengo x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza visita o Flamengo neste domingo (4), às 16h, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto ocorre no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e tem peso de decisão para o time cearense, em situação muito preocupante na tabela de classificação.

O duelo tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Rede Globo), Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

O cenário de final existe porque o Leão soma apenas dois pontos em oito jogos, com aproveitamento de 8,3% e a lanterna da competição nacional. O péssimo desempenho marca a pior campanha de um participante da 1ª divisão na última década, em cenário direto de briga contra o rebaixamento.

A condição, com a pontuação desperdiçada nos jogos anteriores, obriga a equipe a tentar pontuar fora de casa. Detalhe: mesmo com vitória, não deixa a 20ª posição. O penúltimo é o Juventude, com sete. Em contrapartida, o Flamengo é o 8º, com 12, e vem de triunfos contra Goiás e Fluminense.

Legenda: Silvio Romero é vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, com 6 gols Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pré-jogo de Flamengo x Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 16h (horário de Brasília)

Palpite

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo , Premiere, Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Pikachu, Zé Welison, Felipe, Lucas Crispim e Juninho Capixaba; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Problemas na escalação

Para o confronto, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não terá três jogadores importantes à disposição: o zagueiro colombiano Brayan Ceballos e o meia Lucas Lima, ambos por acúmulo de cartões, e o volante Felipe, expulso no Clássico-Rei da última quarta-feira (1º), vencido pelo Ceará.

Além das advertências, a comissão técnica tem dúvidas com atletas que estavam no departamento médico. A lista envolve o lateral-direito Tinga (edema na panturrilha direita), o meia Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa) e o atacante Renato Kayzer (em período de transição física).

A expectativa é o uso da formação 3-5-2, apesar das mexidas. O plano é interromper uma sequência negativa recente: desde o retorno à elite, o time perdeu cinco dos seis jogos diante do Rubro-Negro.

Situação do Flamengo

O time carioca busca estabilidade na temporada de 2022 e aposta em postura agressiva contra o Flamengo no Maracanã. Com promessa de casa cheia, mais de 50 mil ingressos foram vendidos.

A missão é engatar vitórias para chegar na parte alta da tabela. A projeção existe, mas o técnico português Paulo Sousa terá baixas: o meia uruguaio Arrascaeta, convocado para a seleção, o atacante Gabigol, suspenso por acúmulo de cartões, e o lateral-direito Rodinei, recém-expulso.



FLAMENGO x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Data/Horário: 05 de maio de 2022, às 16h. Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS) Assistente 2: José Eduardo Calza (RS)