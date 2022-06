Hércules herói e Zé Welison craque do jogo: os nomes da vitória do Fortaleza contra o Flamengo

O Fortaleza venceu a primeira partida na Série A de 2022 neste domingo (5). Diante do Flamengo, no Maracanã, o Leão fez 2 a 1 e somou pontos importantes competição nacional. E o herói do duelo foi o volante Hércules, com um gols aos 46 do 2º tempo.

Poupado na primeira parte do jogo, entrou no fim e marcou o tento decisivo no Maracanã, decretando o placar - o primeiro gol do time cearense foi de Robson, enquanto Éverton Riberito tinha deixado tudo igual para o Rubro-Negro.

O curioso: não é a primeira vez que o atleta de 21 anos sacramenta uma vitória do Fortaleza. Em abril, na fase de grupos da Libertadores, Hércules marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra o Alianza Lima-PER, na Arena Castelão, na primeira vitória do futebol cearense no torneio internacional.

O volante também tinha balançado as redes em dois momentos finais de jogos pela equipe. A primeira vez foi na goleada por 5 a 0 contra Pacajus, nas quartas do Estadual. Depois, nas quartas da Copa do Nordeste, fechou o 5 a 1 diante do Atlético-BA.

Gols de Hércules pelo Fortaleza

Flamengo 1x2 Fortaleza | Gols aos 46 do 2º tempo Fortaleza 2x1 Alianza Lima | Gols aos 26 do 2º tempo Fortaleza 5x1 Atlético-BA | Gols aos 48 do 2º tempo Pacajus 0x5 Fortaleza | Gols aos 41 do 2º tempo

Melhor em campo

Legenda: Zé Welison comandou o meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza

Sem gols, mas com uma atuação consistente, o volante Zé Welison foi eleito o craque do jogo pela transmissão da Rede Globo. Titular, atuou durante toda a partida e colaborou na saída de bola e no sistema defensivo.

“É uma vitória que nos traz confiança, leva o astral pra cima. A gente sabe do que é capaz, do que vem fazendo na temporada. Infelizmente, não começamos o campeonato bem devido aos jogos que vacilamos. Hoje conseguimos ser cruciais e sair com o resultado positivo diante do Flamengo, um adversário muito forte, que propõe o jogo toda hora, hoje conseguimos defender bem, contra-atacar e marcar o gol. Então fico feliz pelo desempenho de toda a equipe”, destacou.

Números de Zé Welison x Flamengo

Minutos: 90 Toques: 48 Passes certos: 97% Passes decisivos: 1 Bolas longas certas: 6/6 Finalizações: 2 Duelos no chão: 2/6 Dueloes aéreos: 1/2 Corte: 1 Desarme: 1