Fortaleza x Alianza Lima pela Libertadores: onde assistir, horário, palpites e escalações

Um confronto direto que é uma verdadeira decisão. É em clima de final que o Fortaleza entra em campo às 19 horas desta quarta-feira (27), para enfrentar o Alianza Lima-PER, pela 3ª rodada da Libertadores, na Arena Castelão.

A partida é crucial para os dois times, que ainda não venceram na competição. Ambos foram derrotados por Colo Colo-CHI e River Plate-ARG e estão sem nenhum ponto no Grupo F.

Vitória representa a manutenção do sonho de ainda brigar por uma vaga às oitavas de final da Liberta. Por outro lado, derrota praticamente acaba com esta possibilidade. Ciente da importância da partida, a torcida irá comparecer em peso. Mais de 32 mil já foram confirmados com antecedência.

O confronto é ainda crucial para vislumbrar, ao menos, o 3º lugar do grupo, que garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se tratando de um confronto direto em casa, não há outro resultado que interesse ao Leão do Pici.

"A gente não tem que pensar em outro resultado a não ser a vitória. A gente pensa em classificar para a 2ª fase, sim. É um objetivo nosso, do time. Estamos com a cabeça nesse jogo da Libertadores e sabemos a importância. É um jogo que vai dar um passo muito grande pra gente na situação de classificação e ânimo novo dentro do campeonato", disse o goleiro Max Walef.

Time titular

Legenda: Tinga retorna ao time Foto: Fabiane de Paula / SVM

Na última partida, o Departamento Médico do Fortaleza informou que nenhum jogador está lesionado.

Com isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter a escalação que goleou o Caucaia por 4 a 0 no último domingo, na final do Campeonato Cearense. Porém, com uma mudança: o retorno do volante Zé Welison no meio de campo. Ele deve formar dupla com Felipe.

No ataque, Moisés e Romero devem ser mantidos.

Alianza Lima

Adversário do Fortaleza, o Alianza Lima também busca os primeiros pontos na competição. Aliás, tenta encerrar um longo jejum de 10 anos sem vencer nenhum jogo de Libertadores.

Se na Libertadores o retrospecto não é nada positivo, no campeonato nacional, o time vem de três vitórias seguidas. Mesmo assim, não faz boa campanha, ocupando apenas a 10ª colocação, com 14 pontos em nove jogos.

O Alianza é um time tradicional no futebol peruano, sendo o atual campeão nacional e o 2º maior vencedor do Campeonato Peruano.

"Temos três vitórias consecutivas (no Campeonato Peruano) e todas elas foram conquistadas de forma justa. Há uma dívida na Copa (Libertadores) e apesar do grupo ser complicado, temos chances. Queremos lutar por tudo o que resta", disse o treinador Carlos Bustos.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Alianza Lima-PER

Copa Libertadores - 3ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 27 de abril de 2022, 16 horas

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Jhon Gallego (COL)

Quarto árbitro: Bismarks Santiago (COL)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Yago Pikachu, Zé Welison, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico. Juan Pablo Vojvoda

Alianza Lima-PER: Campos; Y. Vílchez, C. Ramos, Míguez, F. Rojas; Ballón, E. Benítez, Lavandeira, Concha; Barcos e Benavente. Técnico: Carlos Bustos