Fortaleza x Atlético-BA: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira (22), às 21h35 (horário de Brasília), contra o Atlético-BA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A partida é decisiva: o vencedor garante vaga na semifinal do Nordestão e fatura R$ 350 mil. As semifinais estão marcadas para os dias 26 e 27 de março.

Confronto inédito e campanhas

O duelo será o primeiro na história entre Leão e Carcará. A partida coloca frente a frente equipes que conquistaram o Campeonato Estadual em 2021: o Fortaleza superou o arquirrival Ceará, enquanto o Atlético-BA venceu o Bahia de Feira.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda defenderá diante dos baianos uma invencibilidade que perdura por 12 jogos. Na Copa do Nordeste, venceu quatro partidas e empatou quatro, encerrando a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 16 pontos. O Fortaleza ainda teve o melhor ataque, com 17 gols, e uma das melhores defesas, com apenas seis tentos sofridos.

O Carcará, por sua vez, finalizou a 1ª fase na 4ª colocação, com 11 pontos, após vencer três partidas, empatar duas e perder três. A equipe de Alagoinhas vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco confrontos.

Legenda: Romarinho é um dos artilheiros do Fortaleza na Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

Campanhas de Fortaleza e Atlético-BA na temporada

Partidas: 12 (FEC) x 18 (AAC)

Vitórias: 8 (FEC) x 8 (AAC)

Empates: 4 (FEC) x 5 (AAC)

Derrotas: 0 (FEC) x 5 (AAC)

Gols marcados: 26 (FEC) x 24 (AAC)

Gols sofridos: 7 (FEC) x 19 (AAC)

Artilheiros: Romarinho, Pikachu e Depietri (3 gols - FEC) e Miller e Gabriel Esteves (4 gols - AAC)

Elenco à disposição

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o plantel à disposição, com exceção do goleiro Fernando Miguel. O atacante argentino Valentín Depietri iniciou, nos últimos dias, a fase de transição e aguarda o aval do departamento médico leonino.

Ficha técnica | Fortaleza x Atlético-BA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 22/03/2022 (terça-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Ailton Farias da Silva (SE)

Transmissão: TV Jangadeiro, Nordeste FC, TikTok da Copa do Nordeste, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Prováveis escalações

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-BA: Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Caetano; Dionísio, Sobral, Matheus e Miller; Thiaguinho e Jerry. Técnico: Agnaldo Liz.