Fortaleza goleia Pacajus na Arena Castelão e garante vaga na semifinal do Campeonato Cearense

O Fortaleza goleou o Pacajus nesta quarta-feira (02) por 5 a 0, na Arena Castelão, e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense. Robson, Yago Pikachu, Moisés, Silvio Romero e Hércules marcaram os gols da partida.

Na semifinal, a equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o Ferroviário em duelos de ida e volta. As partidas estão previstas para os dias 08 e 15 de março.

A equipe leonina volta aos gramados no sábado (05), às 17h45 (horário de Brasília), contra o Altos-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro.

O jogo

A equipe de Juan Pablo Vojvoda iniciou a partida a todo vapor. Logo nos minutos iniciais, o atacante Moisés finalizou duas vezes, parando no goleiro Jhones e na trave. O ímpeto leonino trouxe resultado imediato: aos 11 minutos, Robson recebeu de Lucas Crispim e encobriu o goleiro do Pacajus.

Pouco tempo depois, Moisés novamente acertou a trave, desta vez aproveitando o vacilo da defesa pacajuense.

Sem conseguir criar oportunidades claras, o Pacajus buscava os arremates de fora da área. Testinha, em duas oportunidades, ameaçou a meta de Max Walef, mas não obteve sucesso. André Cassaco também tentou, mas o arqueiro defendeu.

Após as tentativas da equipe de Raimundo Wagner, o Fortaleza novamente tomou conta da partida. O atacante Robson teve duas oportunidades, mas desperdiçou. Aos 37 minutos, o hat-trick de bola na trave do Tricolor do Pici: em cobrança de escanteio de Crispim, Tinga acertou o travessão.

Com a partida se encaminhando para o final, o ala Yago Pikachu aproveitou a bobeada defensiva do Pacajus e acertou o canto do goleiro Jhones.

Na etapa final, o Fortaleza manteve a pressão alta e a busca pelo gol. Aos 5 minutos, Moisés aproveitou o vacilo de André Cassaco e ampliou o marcador para o Leão do Pici.

A ampla vantagem conquistada deu tranquilidade ao Fortaleza. Vojvoda optou por mudanças na equipe e promoveu as entradas de Ángelo Henríquez, Matheus Vargas, Hércules, Silvio Romero e Renato Kayzer. As substituições deram fôlego novo à equipe, que conseguiu chegar ao 4° gol com o argentino Silvio Romero, aproveitando rebote de Jhones em finalização de Hércules.

Nos minutos finais, Hércules finalizou a goleada leonina na Arena Castelão, após roubar a bola no campo de defesa e driblar o goleiro pacajuense.

Legenda: Moisés marcou pela 1ª vez no Campeonato Cearense nesta quarta-feira (02) diante do Pacajus Foto: Kid Júnior / SVM