Pacajus x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Será definido nesta quarta-feira (2) o último semifinalista do Campeonato Cearense. Pacajus e Fortaleza se enfrentam, às 19h30min, na Arena Castelão, em confronto de volta da segunda fase do Estadual e que vale vaga para encarar o Ferroviário na disputa por uma vaga na decisão da competição.

O Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0 e, com isso, tem a vantagem do empate para avançar. Para o Pacajus levar a decisão para os pênaltis, tem que vencer por um gol de diferença, e para se classificar no tempo normal, precisará vencer por dois ou mais gols.

A situação é ainda melhor por outros fatores. Embora o mando de campo seja do Pacajus, a torcida leonina é que tomará conta das arquibancadas, já que irá comparecer em bom número. Além disso, o Fortaleza não encarou nenhuma viagem e nem jogou no fim de semana, se preparando uma semana inteira apenas para esta partida.

Cautela e foco

Foto: Thiago Gadelha

A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda mande a campo força máxima para a partida. A grande novidade pode ser a presença do atacante Renato Kayzer. Contratação mais cara da história do futebol cearense, o ex-jogador do Athletico-PR fez a estreia na última semana e, agora, pode até aparecer no time titular.

O objetivo do Fortaleza é de tomar o máximo de cautela possível, tendo em vista a zebra que ocorreu com o Ceará, que acabou eliminado para o Iguatu. No Pici, o vexame do maior rival é visto como um alerta para que erros não sejam cometidos.

"O favoritismo fica sempre fora de campo. Dentro de campo, sabemos que são onze contra onze. Sabemos que do outro lado também tem uma equipe que trabalho, que buscou e que se empenhou para estar ali. Se tratando do jogo que passou, nós buscamos chegar no nosso nível máximo durante a partida, tivemos algumas possibilidades de poder sair na frente do placar ainda no começo. Sabíamos que seria uma partida difícil. Na quarta-feira, precisamos estar no nosso melhor nível. Sabemos da nossa responsabilidade", disse o zagueiro Titi.

Pacajus

Legenda: Raimundinho é o treinador do Pacajus Foto: Lucas Catrib/SVM

Adversário do Fortaleza, o Pacajus segue vivo na disputa mesmo após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida. A missão é difícil, mas o time comandado pelo treinador Raimundo Wagner, o Raimundinho, é bastante experiente e acredita na possibilidade de zebra.

O objetivo é repetir o feito do Iguatu e aprontar uma surpresa na Arena Castelão. Para isso, conta com nomes conhecidos do futebol cearense, como o lateral-esquerdo Guto (ex-Fortaleza), os volantes Carlão e Dedé (ambos ex-Ceará), além do atacante André Cassaco.

Porém, o principal destaque é o atacante Edson, que já marcou seis gols e é o goleador da equipe pacajuense.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense - 2ª fase

Data: 02 de março de 2022

Hora: 19h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Arbitragem: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Arnaldo Souza

Escalações

Pacajus

Jhones; Felipe Pacajus, Igor, Ramon e Guto; Carlão, Lincoln, Rayro e Testinha; Edson e André Cassaco. Técnico: Raimundinho

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Romarinho, Moisés e Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda