Jogos de futebol hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (5)

O domingo (5) de futebol será de bola rolando na Série A, C e D do Campeonato Brasileiro, com destaque entre os cearenses para Flamengo x Fortaleza e Ferroviário x Paysandu. O Brasileirão Feminino e Sub-20, a Eliminatória da Europa e a Liga das Nações também movimentam a rodada.

VEJA OS JOGOS DE HOJE (5)

Campeonato Brasileiro Série A

Eliminatórias da Europa

13h - País de Gales x Ucrânia - TNT Sports e HBO Max

Liga das Nações

10h - San Marino x Malta - Sem informação de transmissão 13h - Gibraltar x Macedônia do Norte - Sem informação de transmissão 13h - Chipre x Irlanda do Norte - Sem informação de transmissão 15h45 - República Tcheca x Espanha - ESPN e Star + 15h45 - Portugal x Suíça - SporTV 15h45 - Suécia x Noruega - Sem informação de transmissão 15h45 - Kosovo x Grécia - Sem informação de transmissão 15h45 - Bulgária x Geórgia - Sem informação de transmissão 15h45 - Sérvia x Eslovênia - Sem informação de transmissão

Amistosos internacionais

Peru x Nova Zelândia - 12h30 Colômbia x Arábia Saudita - 14h Argentina x Estônia - 15h EUA x Uruguai - 18h Canadá x Panamá - 210h México x Equador - 20h30

Campeonato Brasileiro Série C

16h - Vitória x Volta Redonda - TV Globo e DAZN 16h30 - Manaus x Altos - TV NSports 18h - Aparecidense x São José-RS - TV NSports 19h - Ferroviário x Paysandu - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Nova Venécia x Pouso Alegre - InStat TV 15h - Pérolas Negra x Oeste - InStat TV 15h - Azuriz x FC Cascavel - InStat TV 15h30 - São Luiz x Marcílio Dias - InStat TV 16h - Sousa x Globo-RN - InStat TV 16h - Atlético-BA x CSE - InStat TV 16h - ASA x Juazeirense - InStat TV 16h - Santa Cruz x Sergipe - InStat TV 16h - Ação-MT x Iporá - InStat TV 16h - Cianorte x Portuguesa-RJ - InStat TV 16h30 - Costa Rica-MS x Brasiliense - InStat TV 17h - Moto Club x Tuna Luso - InStat TV 18h - Rio Branco-AC x Porto Velho - InStat TV 18h - São Raimundo-RR x Amazonas - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

10h - Santos x Esmac - Eleven Sports 11h - Grêmio x Internacional - SporTV 15h - Real Brasília x Cruzeiro - Eleven Sports 15h - Avaí/Kindermann x Ferroviária - Eleven Sports 15h - Cresspom x São Paulo - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

10h - Fluminense x Grêmio - Sem informação de transmissão 10h - Atlético-GO x Vasco - Sem informação de transmissão 16h - Corinthians x Athletico-PR - Band