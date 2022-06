República Tcheca x Espanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter a liderança do grupo A2 da Nations League, a República Tcheca recebe a Espanha neste domingo (5), às 15h45 (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A2 da UEFA Nations League. A partida acontece na Eden Arena, em Praga (RCH).

Com dois gols de Kuchta, os tchecos venceram a Suíça por 2 a 1, na quinta-feira (2), na estreia da competição. Okafor igualou descontou para os suíços. No mesmo dia, os espanhóis ficaram apenas no empate em 1 a 1 com Portugal na rodada inaugural da Nations League. Morata abriu o placar para a Espanha e Ricardo Horta igualou para os portugueses.

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e no Star+.

Prováveis escalações

República Tcheca: Vaclik; Zima, Brabec e Krejci; Coufal, Sadilek, Soucek e Zeleny; Jankto, Hlozek e Kuchta. Técnico: Jaroslav Silhavy

Espanha: Simón; Azpilicueta, Llorent, Pau Torres e Jordi Alba; Soler, Sergio Busquets e Gavi; Ferrán Torres, Morata e Pablo Sarabia. Técnico: Luis Enrique.

Ficha técnica | República Tcheca x Espanha

Local: Eden Arena, em Praga (RCH) Data: 05/06/2022 (domingo) Horário: 15h45 (de Brasília) Árbitro: François Letexier (FRA) Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) VAR: Frédéric Haquette (FRA)