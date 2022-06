País de Gales x Ucrânia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uma das últimas vagas da Copa do Mundo do Catar será definida neste domingo (5), no confronto entre País de Gales x Ucrânia. As equipes se enfrentam na última das 3 "decisões" da Repescagem Europeia para o Mundial, no Estádio Cardiff City, em solo galês às 13h (horário de Brasília). O regulamento, por ser jogo único, terá prorrogação e pênaltis em caso de igualdade.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Como chegam as equipes

Na 1ª repescagem da eliminatória, para avançar ao duelo, a seleção do País de Gales venceu a Austria por 2 a 1 no dia 24 de março e aguardou o momento para enfrentar a Ucrânia, que após ser invadida pela Rússia e estar em guerra com o país vizinho, teve suas partidas adiadas e entrou em campo apenas no dia 1º de junho, vencendo de forma histórica a Escócia por 3 a 1 em Glasgow, escrevendo uma das históricas mais emocionantes do futebol mundial, pela superação, emoção e festa do povo ucraniano no estádio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAÍS DE GALES: Henessey, Davies, Rodon, Ampadu, Roberts, Allen, Ramsey, Williams, Wilson, Bale, Jones. Técnico: Robbie Page

UCRÂNIA: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko e Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov. Técnico: Oleksandr Petrakov

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Ucrânia

Data e horário: 05/06/2022, às 13h

Local: Cardiff City, em Cardiff (GAL)

Onde assistir: TNT Sports