Com dois de Bale, Gales vence Áustria por 2 a 1 e se aproxima da Copa do Mundo

O País de Gales está há um jogo da Copa do Mundo no Catar. Os galeses venceram a Áustria por 2 a 1 em Cardiff, pela semifinal 1 da repescagem europeia e se aproxima da vaga na Copa. O herói da noite foi o astro Gareth Bale, com dois gols.

Ele marcou o primeiro aos 25 minutos em cobrança de falta. Na etapa final, ele ampliou aos seis minutos após passe de Ben Davies.

Aos 20, o próprio Bem Davies fez contra em jogada com o austríaco Sabitzer, mas nada que impedisse a classificação do País de Gales para o jogo decisivo por vaga na Copa.

No aguardo

Com a vitória, a seleção galesa enfrenta Escócia ou Ucrânia por uma vaga na Copa. O confronto será em julho por conta da invasão russa ao país ucraniano. Gales busca de sua segunda participação em Copas do Mundo. A única vez foi em 1958.