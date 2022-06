Ceará x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará recebe o Coritiba neste sábado (4), às 19h, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto será no Castelão e pode marcar a ascensão do Vovô na tabela após a importantíssima vitória no Clássico-Rei, contra o Fortaleza, da última quarta-feira.

O triunfo contra o rival foi redentor para o Vozão, que deixou o Z-4 e saltou para a 15ª colocação com 9 pontos, já sonhando com um G-6, que dá vaga na Libertadores. Hoje, o time que abre o G-6 é o Athletico/PR, que tem 12. O adversário do Vozão, o Coxa, abre o G-4 com 13.

Legenda: O Vozão vem embalado após vitória do Clássico-Rei de quarta-feira e quer subir na tabela da Série A Foto: THIAGO GADELHA

>Veja classificação atualizada da Série A

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo tem início às 19h deste sábado (4)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, além da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ceará: João Ricardo; Nino, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Sobral, Vina; Mendoza, Erick, Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba: Alex Muralha; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Thonny Anderson; Igor Paixão, Clayton e Alef Manga.. Técnico: Gustavo Morínigo

Como chega o Vozão

Legenda: Atacante colombiano Mendoza retorna após suspensão e é esperança de gols do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Para o confronto, o treinador Dorival Júnior, que volta ao banco após cumprir suspensão no Clássico-Rei, terá retornos e desfalques importantes.

Serão três retornos: Bruno Pacheco, Geovane e Mendoza, que cumpriram suspensão no Clássico-Rei. A volta do colombiano, em grande fase, é um dos trunfos para a partida de hoje.

Legenda: Após vitória no Clássico-Rei, torcida do Ceará promete comparecer em bom número contra o Coxa Foto: Thiago Gadelha/SVM

As ausências são também três: Richardson, que recebeu o 3° cartão amarelo na quarta-feira, Luiz Otávio com lesão muscular na posterior da coxa esquerda e Lima, lesão muscular na posterior da coxa direita.

Assim, Dorival deve escalar um time bem diferente do Clássico-Rei, com 6 alterações.

No Coritiba

O técnico Gustavo Morínigo, do Coritiba, não terá o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Léo Gamalho à disposição para enfrentar o Ceará. O defensor se recupera de dores na panturrilha direita, enquanto o centroavante está se recuperando de uma fisgada na panturrilha direita.

Em contrapartida, a equipe paranaense terá o retorno de três jogadores: os zagueiros Luciano Castán e Henrique e o atacante Alef Manga. Os atletas devem iniciar o confronto contra o Ceará no time titular. O lateral-direito Natanael voltou a ser relacionado no final de semana e pode ser novidade na equipe principal.

CEARÁ x CORITIBA | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A Local: Castelão, em Fortaleza (CE). Data/Horário: 04 de junho de 2022, às 19h. Transmissão: Premiere, Verdinha 810 e Diário do Nordeste (tempo real) Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) - SP Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli - SP Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP