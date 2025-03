Ceará poderá ser punido após árbitro relatar cantos homofóbicos da torcida contra goleiro do Confiança

O Ceará poderá ser punido pela Justiça Desportiva após o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatar na súmula do jogo contra o Confiança que a torcida do Vovô entoou cantos homofóbicos no segundo tempo da partida. O alvo das músicas teria sido o goleiro do time de Sergipe, Rafael Mariano. A partida chegou a ser interrompida e o sistema de som do estádio advertiu os torcedores sobre os cânticos discriminatórios.

Na manhã desta quinta-feira ( 13), o Ceará emitiu uma nota em seu site oficial reafirmando que 'é terminantemente contra qualquer tipo de manifestação homofóbica'.

"Conhecido popularmente como Time do Povo, o Ceará, mais uma vez, reafirma o seu compromisso no combate às manifestações homofóbicas e/ou discriminatórias em todas as esferas. Diante do Confiança, na quarta-feira, 12, em duelo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, o clube agiu rapidamente com aviso sonoro e visual após o árbitro do jogo sinalizar cânticos homofóbicos direcionados ao goleiro da equipe sergipana", diz a nota.

Relato na súmula

A descrição do fato foi detalhado por Davi de Oliveira no documento oficial da partida. "Informo que aos 48 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido em decorrência de parte torcida mandante proferir cantos homofóbicos contra o goleiro da equipe a. d. confiança, como: "goleiro viado, goleiro viaado...". informo que logo após, o sistema de som do estádio informou que não é permitido cantos homofóbicos"

Caso seja punido após o julgamento, a pena prevista é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil; ou a suspensão de cinco a 10 partidas, ou 120 a 360 dias se for praticada por qualquer outra pessoa natural submetida ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Em sua defesa, o Ceará disse rapidamente tomou medida contra o ato. "O episódio, comunicado em campo ao delegado da partida, foi relatado em súmula, assim também como a medida tomada pelo Clube. Vale salientar que o Ceará se apresenta como um time plural e repudia qualquer tipo de manifestação intolerante em função de etnia, classe social, religião ou orientação sexual. O Ceará é um time de todos", esclareceu em nota.