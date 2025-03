As lições para o Ceará após a emocionante classificação na Copa do Brasil

O torcedor do Ceará tem mais é que comemorar a classificação diante do Confiança para a 3ª Fase da Copa do Brasil. Passar nos pênaltis com um 3x0, com cobranças perfeitas e seu goleiro brilhar é muito legal para o torcedor.

E reagir na etapa final após estar perdendo por 2 a 0 também é um ponto muito positivo para a equipe de Léo Condé. A equipe mostrou poder de reação, já que em nenhuma vez na temporada havia saido para o intervalo de um jogo perdendo por 2 a 0.

E em um jogo de mata-mata, reverter uma vantagem assim é sempre mais difícil. Ou seja, dois pontos positivos na classificação do Vozão.

O terceiro ponto a ser destacado é positivo e negativo ao mesmo tempo. Foram 28 finalizações a gol, contra apenas 6 do Confiança.

Legenda: O Ceará criou muito ao longo do jogo, mas despediçou chances demais Foto: KID JUNIOR / SVM

O copo 'meio cheio' é o volume de jogo e ter criado bastante, com o goleiro Rafael, do Confiança, pegando demais.

Mas o copo 'meio vazio' é tanto desperdiçar demais, quando mostrar um nervosismo quando o placar estava desfavorável.

Agora o ponto negativo, sem dúvida foi a defesa. O Confiança, bem treinado e bem armado, foi perigoso e a defesa alvinegra mostrou-se vulnerável no 1º tempo. É algo a se corrigir, cedendo muito espaço ao adversário.

E para o Clássico?

O Ceará tem o jogo de ida com o Fortaleza no sábado, da final do Cearense. Muitos alvinegros ficaram divididos com o time titular contra o Confiança, mas por se tratar de Copa do Brasil e já ter poupado domingo passado contra o Maracanã, a equipe jogou com força máxima nesta quarta-feira.

Claro que existia o risco de se desgastar, e vimos um grupo de jogadores em campo exaustos ao fim das penalidades. O Ceará correu demais para empatar o jogo, e buscou a classificação. Pedro Raul sentiu após o gol dele, e jogou no sacrifício até o fim, praticamente fazendo número em campo.

O desgaste era inevitável pelo desenho do jogo e isso pode pesar no clássico? Sim, afinal, o Fortaleza está descansado, pela semana cheia que teve.

Mas também tem o outro lado. A classificação como foi é um combustível para os jogadores e torcida.

Vamos ver o que vai pesar mais. Mas isso é papo pra véspera do Clássico, hoje a torcida do Ceará tem mais é que comemorar a classificação.