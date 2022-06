Análise: Ceará não definiu jogo quando foi superior e amargou empate com o Coritiba

O Ceará tinha tudo para vencer o Coritiba no Castelão na noite deste sábado (4), pela partida que fazia, mas foi castigado em um cenário que já aconteceu incontáveis vezes no futebol.

O Vozão foi superior em grande parte do jogo, abriu o placar no 1º tempo com belo gol de Mendoza (o melhor em campo), perdeu chances incríveis de ampliar com o colombiano e Matheus Peixoto e... levou um gol no fim.

Em um cochilo na defesa, em lance que Messias perde a passada, Martínez entrou de cara para João Ricardo para igualar o placar aos 40 minutos do 2º tempo.

E olha que o zagueirão se redimiu minutos depois, em outra falha de cobertura da coletiva da defesa, ao tirar em cima da linha a finalização de Alef Manga.

Os dois lances do Coritiba no fim do jogo evidenciam que o Ceará sentiu o gol e sofreu com o desgaste. Era natural que isso acontecesse pelo desgastante Clássico-Rei vencido pelo Vozão na quarta-feira, somada a semana cheia que o time paranaense teve.

Legenda: Mendoza marcou o gol do Ceará e foi o melhor em campo Foto: THIAGO GADELHA

Ceará melhor

Enquanto teve fôlego, o Ceará foi melhor e conseguiu marcar o Coritiba no campo dele. Além de Mendoza, o volante Richard fez uma bela partida, seja chegando na frente ou desarmando.

A vitória foi justa na primeira etapa, mas o Vovô tinha todo o segundo tempo para definir o resultado, mas não foi isso que aconteceu.

Legenda: O Ceará foi superior em grande parte do jogo, mas sentiu o cansaço na etapa final Foto: THIAGO GADELHA

O Coxa teve raras chances, como em bola na trave de Igor Paixão, e só melhorou quando bateu o cansaço no time de Dorival Júnior. O técnico até deu novo fôlego ao time com as entradas de Nino Paraíba e Fernando Sobral, mas o resto do time sentiu demais.

Ainda assim, o Vozão poderia ter ampliado em lances de Peixoto e Mendoza que Muralha fez milagre, até a falha fatal. A virada ainda quase saiu, com Messias salvando, mas ao fim da partida fica aquela lição para o Alvinegro: tem que saber definir os jogos.

Ensinamentos

Quando uma chance cristalina aparecer, tem que ampliar o placar. Já no Clássico-Rei o Vozão correu riscos de sofrer o empate ao não ter ampliado, e neste sábado aconteceu de novo.

Com o placar mínimo, o risco sempre vai existir. E em um campeonato tão difícil e equilibrado como a Série A, deixar pontos como os deste sábado pelo caminho não é o ideal.

Para compensar, o Vozão terá que buscar fora diante do América/MG na quarta-feira no Independência. Jogo duro também, de dois times de nível parecido.

A caminhada do Ceará na Série A é árdua, o time é muito competitivo, mas precisa definir seus jogos para sonhar alto na tabela.