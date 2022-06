Dorival detona gramado do Castelão após empate do Ceará contra Coritiba: "pior campo do Brasileiro"

O técnico do Ceará, Dorival Júnior, lamentou o empate do Alvinegro contra o Coritiba, ontem, na Arena Castelão. O time vencia por 1 a 0, controlava o jogo, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais, tirando o que seria a primeira vitória do Vovô como mandante na Série A.

Após vencer o Clássico-Rei durante a semana, a perspectiva era que o time de Porangabuçu faturasse mais um triunfo na competição. "Orgulho sair de uma semana como essa, semana complicadíssima, ainda sim conseguimos finalizar com 5 pontos. Lógico que a perspectiva era muito maior, pelo que vinha ocorrendo na partida".

>Veja a classificação e tabela da Série A atualizada

Gramado complicado

Na partida de ontem, mais uma vez, o gramado da Arena Castelão chamou atenção pelo péssimo estado. Apesar de não ter influenciado diretamente em algum lance capital da partida, o campo encharcado prejudicou a construção de jogadas do Alvinegro, que era o mandante da partida e pressionava. Sobre isso, o técnico desabafou:

"Um campo pesado. Com certeza, o pior campo do Campeonato Brasileiro. É uma constatação de todos os adversários que vem jogar aqui dentro, não é minha não. O pior campo do Campeonato Brasileiro. Nos tira a possibilidade de um espetáculo melhor, de velocidade de criação, tanto é que os jogos que fazemos aí fora, em termos de velocidade e de dinâmica, são muito diferentes", relatou.

Pouco tempo de treinamento

Dorival também lamentou o período reduzido de preparação para a partida após o Clássico-Rei. "O próprio torcedor tem reconhecido e visto. Olha, uma semana pesada, a equipe adversária treinou praticamente a semana toda, nós tivemos um jogo que acabou praticamente à meia-noite, esses jogadores foram descansar 4h da manhã. Quer dizer, dois dias e meio depois estavam em campo".

E a perspectiva é a mesma para o Alvinegro nas próximas rodadas. Já na quarta-feira (8), viaja para enfrentar o América-MG em Belo Horizonte. Apenas dois dias depois, no sábado (10), vai à Goiânia para pegar o Goiás. Uma sequência de 3 jogos em menos de uma semana.