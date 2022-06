Fortaleza x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o Clássico-Rei

Por natureza, o Clássico-Rei já traz, em sua história, um peso enorme. O desta quarta-feira (1º), válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem um aspecto ainda mais decisivo pela situação de tabela de Fortaleza e Ceará. Às 20h30, quando a bola rolar no gramado da Arena Castelão, nem mesmo o empate interessa a ninguém.

Palpites

Na lanterna, o Tricolor é o único time que ainda não venceu na Série A. Com apenas dois pontos, não deixa a última colocação nem mesmo em caso de vitória. Mas triunfo pode representar respiro e mais tranquilidade para uma campanha que já ganha contornos mais preocupantes.

O cenário é semelhante para o Alvinegro, embora a situação seja bem menos dramática. Se vencer, o Vovô deixa a zona de rebaixamento e, de quebra, afunda ainda mais o rival na última posição.

Fortaleza

Legenda: Com problema muscular, o captião Tinga foi baixa em muitos jogos do Fortaleza em 2022 e é dúvida Foto: Thiago Gadelha / SVM

Embora haja grande necessidade para os dois lados, nenhum dos treinadores poderá contar com força máxima. No último boletim divulgado, antes do jogo contra o Juventude, o Fortaleza informou que quatro jogadores estavam no DM.

O zagueiro Titi (submetido a um procedimento odontológico), o volante Hércules (contratura em posterior da coxa direita), o meia Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa direita) e o atacante Rentao Kayzer (contratura em panturrilha direita) sequer foram ao jogo.

Além deles, Tinga foi substituído logo aos 10 minutos após sentir um desconforto na panturrilha direita e também é dúvida.

Ceará

Legenda: O meia atacante Vina está recuperado e volta ao Vovô no jogo decisivo Foto: KID JUNIOR

No Alvinegro, a situação é semelhante. São quatro desfalques já certos, todos por suspensão: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Geovane, o atacante Mendoza e o técnico Dorival Júnior receberam o 3° cartão amarelo contra o São Paulo.

Quem estará na beira do gramado comandando a equipe será o auxiliar Lucas Silvestre, filho de Dorival. Apesar dos desfalques, ele contará com o retorno do volante Richard e do atacante Erick, que cumpriram suspensão automática e retornam.

Além deles, o volante Fernando Sobral e o meia-atacante Vina treinaram ontem com o grupo e vão para o jogo.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 1º de junho de 2022, às 20h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Marcelo Boeck; Ceballos (Tinga), Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard e Richardson; Lima, Erick e Vina; Cléber. Técnico: Dorival Junior