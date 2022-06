Mais um Clássico-Rei com a assinatura do decisivo Vina

Se tem um jogador do elenco do Ceará que é decisivo e aparece em jogos importantes, é Vinícius Goes, o Vina. A vitória do Alvinegro no Clássico-Rei desta quarta-feira (1º) teve, mais uma vez, a assinatura do principal jogador do time.

O gol de Cléber nasce de um passe simplesmente espetacular do camisa 29. De costas, segundos antes de receber a bola de Richardson, ele já dá uma olhada para trás e mapeia os espaços. Quando a bola chega, em 1 segundo, dá um passe de calcanhar que desmonta a defesa leonina e deixa o centroavante na boa para marcar.

Foi a 5ª assistência dele na temporada. É o líder de passes para gols do Ceará no ano. Decisivo. Além disso, já marcou 8 gols, sendo o vice-artilheiro da equipe no ano.

Vina é o principal jogador do Ceará e não é de hoje. Em Clássico-Rei, ele cresce. Em 2020, três vitórias do Alvinegro passaram diretamente por ele (1x0 na semifinal da Copa do Nordeste, com assistência para gol de Klaus; 1x0 no 1º turno da Série A, com gol dele; e 2x0 no 2º turno da Série A, com assistência para o gol de Cléber).

Em 2021, na goleada histórica por 4 a 0, foi o dono do jogo, com dois gols, uma assistência e grande atuação.

Legenda: Vina comemorou muito vitória do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Agora, no 1º confronto contra o Fortaleza pelo Brasileirão de 2022, deu assistência para o gol de Cléber.

Vina foi novamente decisivo.