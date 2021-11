Ceará atropela o Fortaleza no Castelão e se aproxima da zona de Libertadores

O Ceará goleou o Fortaleza por 4 a 0 no Castelão pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Clássico-Rei desta quarta-feira (17). Com dois gols de Vina, um de Lima e um de Yoni González, o Vozão construíu a justa vitória, vencendo seu segundo Clássico-Rei na Série A de 2021 e se quebra, conquistando sua primeira vitória como visitante na competição.

O resultado consolida o momento de ascensão do Ceará na Série A, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e ao chegar aos 45 pontos, chega a pontuação de permanência na elite, entrando forte por um inédito objetivo: uma vaga na Libertadores. O Vozão está em 10º, com a mesma pontuação do 8º colocado, o Fluminense, posição que deve dar vaga na competição continental em 2022.

Já o Fortaleza, vem em má fase na competição, perdendo 4 jogos dos últimos cinco, mas em 6º com 49 pontos e ainda em boa situação por vaga na Liberta.

Próximos jogos

O Alvinegro, embalado após golear no Clássico, volta a jogar pela Série A no sábado (20), contra o Atlético/GO às 21 horas, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 34ª rodada. O Tricolor de Aço recebe o Palmeiras, também no dia 20, às 19 horas no Castelão.

O jogo

As atuações de Ceará e Fortaleza refletiram bem o momento das duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, com o Alvinegro confiante pelos últimos resultados recentes e o Leão inseguro. Se historicamente as forças em um clássico se igualam, desde os primeiros minutos do jogo ficou clara a melhor postura do Ceará, concentração e entendimento do tamanho do jogo.

Legenda: O Fortaleza fez mais uma partida insegura e foi amplamente dominado pelo Ceará no Castelão Foto: KID JUNIOR

Marcando bem no campo do adversário e armado para jogar no erro do Fortaleza, o Ceará dominou o 1º tempo e não demorou para abrir o placar aos 13 minutos. Lima roubou a bola de Éderson no meio e avançou para bater no canto de Marcelo Boeck, sem chances para o goleiro: 1 a 0.

A partir daí, o Vovô se manteve fiel à sua proposta, se defendendo bem e esperando um momento de ampliar o marcador. Ainda que o Fortaleza tivesse a posse da bola, o time de Vojvoda não conseguia achar espaços nem criar jogadas de perigo.

Foi quando aos 46 minutos, o Ceará achou o contra-ataque que queria e fez com maestria: Fernando Sobral saiu em em velocidade, tocou para Mendoza, que deixou Vina livre para ampliar: 2 a 0.

Goleada

Se o Fortaleza já era inseguro, a desvantagem intensificou isso e o Ceará construiu a goleada na 2ª etapa. Os erros leoninos ficaram mais claros em lances capitais, alguns até desperdiçados pelo Vovô. No primeiro, Matheus Vargas perdeu a bola, Mendoza disparou ao ataque e chutou muito perto da meta de Boeck. Em outro contra ataque rápido, Mendoza carregou a bola, tirou do goleiro Boeck, mas mandou à direita do gol. Os técnicos alteraram as equipes, com Vojvoda deixando o Fortaleza todo ataque, mas o time não conseguia criar nada. Já as alterações de Tiago Nunes foram melhores e decisivas. Yony González, um dos que entrou na etapa final, perdeu uma grande chance após tabela com Vina, batendo para fora. E para não dizer que o Tricolor não criou nada, Wellington Paulista bateu bem para grande defesa de João Ricardo, aos 37 minutos. Legenda: Com grande atuação, Vina foi o cara do Clássico-Rei ao marcar dois gols pelo Ceará Foto: KID JUNIOR Em seguida, o Ceará mostrou que estava em uma noite inspirada e marcou mais dois. Aos 40 minutos, em outro grande contra-ataque, Yony deixou para Mendoza, que achou Vina, acertando o canto de Boeck para marcar o terceiro do Vozão. E nos acréscimos, aproveitando outro cochilo do time tricolor, o Ceará chegou fácil ao ataque, aos 48 minutos, com Mendoza servindo Yony González para finalizar a goleada: 4 a 0 e a torcida alvinegra fazer a festa em uma jornada inesquecível. FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 4 CEARÁ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17 de novembro de 2021, quarta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Público pagante: 28.037

Renda Bruta: R$ 816.002,00

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (Fortaleza); Fabinho, Gabriel Dias, Mendoza, João Ricardo (Ceará) GOLS: Lima, aos 13 do 1ºT, e Vina, aos 46 do 1ºT e aos 40 do 2ºT, e Yony González, aos 47 do 2ºT (Ceará) FORTALEZA: Marcelo Boaeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi (Matheus Vargas) e Bruno Melo; Matheus Jussa, Ederson (Edinho), Yago Pikachu e Ronald; Depietri (Romarinho) e Robson (Wellington Paulista)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda CEARÁ: João Ricardo; Gabriel Dias (Igor), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (William Oliveira), Fernando Sobral, Lima (Marlon) e Vina; Mendoza e Jael (Yony González)

Técnico: Tiago Nunes