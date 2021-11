Ceará garante 100% contra Fortaleza na Série A e amplia vantagem histórica no confronto

O Ceará ampliou uma vantagem histórica contra o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Somando apenas o Clássico-Rei na competição, o resultado desta quarta-feira (17) deixa o Vovô com saldo de nove vitórias em 15 duelos diante do arquirrival na elite nacional. Em 2021, garantiu 100% frente ao arquirrival ao vencer os dois confrontos na 1ª divisão: 3x1 e 4x0.

O retrospecto geral contabiliza também quatro empates e apenas duas vitórias tricolores. No fim, os números mostram a hegemonia alvinegra na 1ª divisão.

No total de gols, o Ceará marcou 21 vezes e sofreu oito. O resultado mais expressivo foi justamente o último, com o placar inédito de 4 a 0. O Fortaleza bateu o arquirrival somente em dois momentos (1976 e 2019), ambos por 1 a 0.

NÚMEROS DO CLÁSSICO-REI NA SÉRIE A

Vitórias do Ceará

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

Vitórias do Fortaleza

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

Empates

1973 - Ceará 0x0 Fortaleza

1974 - Ceará 1x1 Fortaleza

1975 - Ceará 0x0 Fortaleza

1978 - Ceará 1x1 Fortaleza

Gols do Ceará no Clássico-Rei do Brasileirão = 21

Autores: Vina (3x), Lima (2x), Cléber (2x), Felipe Cardoso, Thiago Galhardo, Rick, Kelvyn, Yony González, Mano, Ivanir, Oliveira, Hamilton Melo, Sérgio Alves, Ivan Limeira (contra), Vitor Hugo, Mirandinha e Osmar.

Gols do Fortaleza no Clássico-Rei do Brasileirão = 8