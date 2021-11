Clássico-Rei registra maior público da Arena Castelão em 2021; veja ranking

O Clássico-Rei desta quarta-feira (17) registrou o maior público da Arena Castelão em 2021. Mais de 28 mil torcedores (28.037) acompanharam a vitória do Ceará por 4 a 0 contra o Fortaleza, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A marca registrada no duelo entre os rivais cearenses estabelece um novo recorde desde a liberação para a torcida frequentar os estádios em 2021, superando os 21.735 torcedores presentes na vitória do Ceará contra o Cuiabá em 7 de novembro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Com o mando de campo do Fortaleza, 70% da ocupação da Arena Castelão foram destinados aos torcedores tricolores.

RANKING DE PÚBLICO NO FUTEBOL CEARENSE EM 2021 (TOP-10):

Fortaleza 0 x 2 Ceará | Público: 28.037 torcedores

Ceará 1 x 0 Cuiabá | Público: 21.735 torcedores

Ceará 2 x 1 Sport | Público: 20.362 torcedores

Fortaleza 1 x 1 São Paulo | Público: 16.261 torcedores

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG | Público: 9.518 torcedores

Ceará 1 x 0 Fluminense | Público: 8.095 torcedores

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR | Público: 7.011 torcedores

Ceará 1 x 2 Palmeiras | Público: 6.204 torcedores

Ceará 2 x 2 RB Bragantino | Público: 4.573 torcedores

Fortaleza 0 x 3 Flamengo | Público: 4.052 torcedores