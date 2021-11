Ceará registra novo recorde de público desde retorno da torcida no futebol cearense; veja ranking

O Ceará Sporting Club estabeleceu um novo recorde de público no futebol cearense desde a liberação para a torcida frequentar os estádios em 2021: 21.735 espectadores na Arena Castelão. A marca foi alcançada no domingo (7), quando venceu o Cuiabá pela 30ª rodada do Brasileirão.

O montante superou o índice do Fortaleza, que estava no topo do ranking com os 9.518 torcedores presentes no revés para o Atlético-MG, no dia 27 de outubro, pela semifinal da Copa do Brasil. Vale ressaltar que a ampliação da capacidade nos eventos ocorreu de modo gradual pelo Governo.

Assim, Ceará x Cuiabá foi a primeira partida no Estado com a flexibilização para até 80% da capacidade do equipamento, no caso, a Arena Castelão. O próximo jogo no local será Fortaleza x São Paulo na quarta (10), às 21h30, também pela Série A.

Legenda: O elenco do Ceará agradeceu ao apoio da torcida alvinegra após o jogo contra o Cuiabá Foto: Kid Júnior / SVM

No recorte atual, cada equipe realizou cinco jogos como mandante no estádio, com a média alvinegra sendo a maior até o momento: 8.683 x 5.373. O Vovô também foi o único que conseguiu uma receita líquida positiva - todos os borderôs do Leão foram encerrados com déficit.

Ranking de público no futebol cearense em 2021 (top-10):