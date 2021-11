Ceará faz partida segura, vence o Cuiabá e chega no G10 da Série A

O Ceará venceu sua segunda partida seguida na Série A do Campeonato Brasileiro e chegou ao G-10 na tabela. O Alvinegro bateu o Cuiabá por 1 a 0 no Castelão, gol de Messias, conquistando uma vitória muito importante por seus objetivos. Além de abrir 9 pontos para o Z-4 após a 30ª rodada, o Vozão está entre os 10 primeiros e passa a sonhar com uma vaga na Libertadores. Com a possibilidade de G-9, o Vozão igualou a pontuação do 9º colocado, o Cuiabá, 39, mas com um jogo a menos que o adversário.

A importante vitória aumentou a invencibilidade do Vovô na competição, agora de 4 jogos. Embalado com Tiago Nunes, o Vozão visita o Athletico/PR na quarta-feira (7), às 18h30 na Arena da Baixada.

O jogo

A vitória do Ceará foi segura, com o goleiro João Ricardo não fazendo nenhuma importante defesa, mas poderia ser mais tranquila, se a equipe não tivesse perdido um pênalti no 2º tempo com Cléber quando já vencia por 1 a 0.

Desde o início, o Vovô tentou se impôr, atacando o adversário o tempo todo. Seguro na defesa, o Ceará marcava o Cuiabá com linha adiantada e pressinou no 1º tempo, mas Jael desperdiçou pelo menos 4 chances de cabeça e Mendoza chutando cruzado para fora.

Legenda: Os jogadores alvinegro agradecem a torcida do Ceará: 21 mil pessoas foram ao Castelão apoiar o clube na vitória diante do Cuiabá Foto: KID JUNIOR

Gol cedo

Na etapa final, o Ceará voltou pressionando e fez seu gol logo no início do 2º tempo. Vina bateu escanteio e Messias marcou um belo gol de cabeça aos 2 minutos.

Empurrado pela torcida, que compareceu em grande número ao Castelão, o Vovô continuou criando chances para ampliar, com Vina e Erick, mas Walter apareceu bem e evitou.

Foi quando aos 34 minutos, Cléber sofreu pênalti de Paulão - marcado após revisão no VAR - na chance mais clara de ampliar e terminar o jogo com tranquilidade. Mas o atacante foi para a cobrança e perdeu, com Walter defendendo.

O lance deixou o Ceará um pouco inseguro por alguns minutos, mas o Cuiabá só assustou com jogadas aéreas, com João Ricardo e a defesa indo bem. O Alvinegro ainda teve uma grande chance aos 41 com Mendoza, para defesa de Walter, mas o lance não fez falta, e a torcida alvinegra comemorou muito o apito final aos 55 e a chegada ao G-10 da Série A.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro (30ª rodada)

Data e Hora: 07 de novembro de 2021 / 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (MG)

Gols: Messias (CEA) aos 2' do 2ºT

Cartões amarelos: Jael e Luiz Otávio (Ceará); Rafael Elias (Cuiabá)

Público pagante 21.735

Renda líquida: R$ 141.223,82

Ceará:

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (William Oliveira) e Vina (Marlon); Mendoza (Lima), Erick (Rick) e Jael (Cleber). Técnico: Tiago Nunes

Cuiabá:

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima (Jonathan Cafu), Camilo (Uillian Correia), Pepê (Rafael Gava) e Max (Felipe Marques); Jenison e Clayson (Rafael Elias). Técnico: Jorginho