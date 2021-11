Torcedor do Ceará cai de arquibancada do Castelão antes de jogo; vítima passa bem, segundo o clube

Um susto antes da partida deste domingo (7), entre Ceará e Cuiabá pela Série A do Brasileiro. Um torcedor do Ceará sofreu um acidente no Castelão, ao cair da arquibancada. Segundo o repórter Caio Ricard, da TV Verdes Mares, o torcedor caiu do anel inferior do estádio e foi atendido ainda estádio.

Legenda: Torcida do Ceará observa em setor da queda do torcedor no Castelão Foto: Caio Ricard / SVM

A vítima foi identificada como Júlio César Sousa da Silva. O Ceará comunicou à imprensa o ocorrido e divulgou uma nota, informando que ele passa bem.

"O torcedor que caiu da arquibancada ao tentar passar de um setor para outro foi prontamente socorrido, passa bem e está sendo conduzido até unidade de saúde, para acompanhamento".

A partida entre Ceará e Cuiabá acontece às 20h30 no Castelão, pela 30ª rodada da Série A. O Vovô é o 15º colocado na tabela com 36 pontos. O Dourado é o 9º com 39.