Ceará x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Aliviado após a vitória importantíssima diante do Fluminense, o Ceará chegar mais leve para o confronto coutra o Cuiabá, neste domingo (7), às 20h30 no Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Mais leve e sonhando alto, pela perspectiva que se abriu após saltar para 36 pontos, abrindo 6 do Z4 e estando apenas 3 do G-9, que pode dar uma vaga na Libertadores.

A atuação heróica diante do Flu no último domingo, quando venceu por 1 a 0 com um jogador a menos desde os 28 minutos do 1º tempo, mudou o clima entre o Alvinegro e sua torcida, que promete lotar o Castelão para apoiar o time em mais um confronto direto na tabela. O Ceará é o 14º colocado com 36 pontos, enquanto o Cuiabá é o 9º, com 39, mas com um jogo a mais. Portanto, trata-se se um confronto direto por uma vaga na Libertadores.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Tabela

Uma vitória por dois gols de diferença fará o Vovô ultrapassar o adversário e pode terminar a rodaa na 9º colocação com 39 pontos. Se bater o Cuiabá, será a 1ª vez nesta Série A que o Alvinegro vencerá duas partidas seguidas em sequência.

O duelo promete ser muito equilibrado, já que o Ceará é o 5º melhor mandante com 60% de aproveitamento (27 pontos conquistados) e o Dourado é a equipe que menos perdeu como visitante. Outra curiosidade é que as equipes são as que mais empataram na Série A: 15 vezes.

O diferencial no confronto pode ser a questão física. Enquanto o Ceará teve a semana cheia para treinar após jogar em casa contra o Fluminense no domingo anterior, o Cuiabá jogou na quinta-feira contra a Chapecoense em jogo antecipado da 31ªrodada e empatou em 0 a 0 na Arena Pantanal.

Ouça o CearáCast

Apoio

O técnico Tiago Nunes destacou o apoio que o Ceará deve ter do torcedor contra o Cuiabá neste domingo. A partida deve marcar o maior público do futebol cearense em 2021.

"Todo jogo do segundo turno tem essa característica, ainda mais com o número pequeno de rodadas que faltam, cada jogo se torna mais decisivo. Todo mundo está buscando algo na competição, classificação, título, fugir da zona, tem jogos atrasados que fomentam essa disputa. É um momento decisivo, jogo importante sendo em casa, temos que contar com o apoio do nosso torcedor, que foi fantástico, abraçou a causa".

Legenda: A torcida do Ceará deve comparecer em grande número ao Castelão para apoiar o clube diante do Cuiabá Foto: KID JUNIOR

Em seguida, o treinador comentou o duelo contra o Cuiabá, adversário que considera difícil.

"Vai ser um jogo competitivo, difícil de fazer gol nos caras, eles têm organização defensiva boa, jogadores com capacidade de definir jogo, Jorginho é experiente. Cuiabá é um investimento alto, quer se firmar, um clube organizado e chegou firme. Temos que ter todo cuidado possível, estamos estudando os caras e temos que fazer o nosso jogo, temos nosso propósito. Vamos buscar vencer sempre, mas tendo os cuidados necessários para não sair derrotados", afirmou.

Formações

Pelo lado alvinegro, o lateral-direito Gabriel Dias cumprirá suspensão, após receber cartão vermelho na vitória contra o Fluminense. Desta forma, Igor deverá retornar ao time titular. Buiú e Wendson ainda estão no departamento médico.

O lado mato-grossense terá a ausência do atacante Osman. Diante da Chapecoense, na última quinta-feira (4), o ponta-esquerda recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Ceará. Outra provável baixa deverá ser Clayson, camisa 10 do Cuiabá, que se recupera de lesão muscular. Auremir (lesionado) também desfalcará o Dourado.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Rafael Gava, Yuri e Pepê; Max, Élton e Felipe Marques. Técnico: Jorginho.

Ficha Técnica

Ceará x Cuiabá Castelão, em Fortaleza (CE)

Domingo, 7 de Novembro de 2021

20h30 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes - SC

Assistentes: Alex dos Santos - SC e Thiaggo Americano Labes - SC