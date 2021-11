Análise: Ceará cresce em rendimento na reta final e sonha alto na Série A

O Ceará passou por momentos complicados já sob comando do técnico Tiago Nunes, com 7 jogos sem vencer, mas cresceu na hora certa na Série A do Campeonato Brasileiro. As duas vitórias seguidas em casa, contra Fluminense e Cuiabá, fizeram o Vovô ficar mais tranquilo quanto sua permanência, abrindo 9 pontos para o Z4, e fazendo o time sonhar mais alto, com uma vaga na Libertadores ao chegar no G-10.

Já são 4 jogos de invencibilidade e a equipe está jogando melhor sob o comando de Tiago Nunes, que tem mantido um padrão de escalação. Contra Flu e Cuiabá foi praticamente o mesmo time, só com mudança forçada na lateral-direita, pela expulsão de Gabriel Dias, entrando Igor, jogadores que se equivalem. O treinador, que já afirmou que gosta de alterar o time de acordo com o adversário e as características dos seus jogadores, manteve praticamente a mesma equipe nas duas vitórias seguidas em casa, fazendo simples, sem inventar.

Formação

E isso pode ter sido o diferencial para a equipe, assimilando mais facilmente um plano de jogo, agora melhor executado. A defesa mantém a regularidade com o goleiro João Ricardo e a primeira linha defensiva, com a dupla Messias e Luiz Otávio muito seguras e Bruno Pacheco na lateral-esquerda. Igor ou Gabriel Dias tem potencial para ainda evoluir na direita.

Já Fabinho e Fernando Sobral estão se entendendo melhor no setor de contenção, e Vina tem chamado cada vez mais a responsabilidade na criação de jogadas e finalizações.

Ainda que o Vina não esteja iluminado com em 2020, ele é inegavelmente a melhor peça ofensiva do Ceará, arriscando o chute quando pode, busca criar as jogadas e servir os companheiros. Contra o Cuiabá foi assim também e ele tem servido mais os pontas Erick e Mendoza. O colombiano ganhou a vaga de Lima por insistência de Tiago Nunes e tem melhorado, e Erick tem jogado bem também.

Ainda que o ataque perca muitas chances e marque poucos gols, Jael tem sido importante, como foi nos gols diante de Bahia e Fluminense, com participação dele. Contra o Cuiabá, ele mostrou presença de área, fez bem o pivô, mas nas chances que teve em cabeçadas, desperdiçou. Ele continua na frente de Cléber pela titularidade, que fez uma partida ruim contra o Cuiabá e ainda perdeu um pènalti.

Assim, o Ceará está em sua melhor fase com o treinador, muito pelo "feijão com arroz". Agora com 39 pontos, mesma pontuação do G-9 que pode dar vaga na Libertadores, e abrindo 9 do Z4, o Vovô pode jogar mais leve. São 8 rodadas para uma arrancada por uma vaga inédita. E com apoio de sua fanática torcida, as chances crescem ainda mais.