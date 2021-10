Atlético-MG vence Fortaleza por 2 a 1 na Arena Castelão e vai à final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil 2021. Após golear no duelo de ida, por 4 a 0, o clube mineiro voltou a vencer o Fortaleza na Arena Castelão, nesta quarta-feira (27), por 2 a 1. Diego Costa e Hulk marcaram os gols do Galo, enquanto Romarinho descontou para o Leão.

A equipe mineira enfrentará o Athletico-PR na grande decisão da competição nacional, em data e horário a serem definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Será a 3ª disputa de Copa do Brasil do Atlético-MG na história.

O Fortaleza, por sua vez, encerra uma participação histórica na Copa do Brasil. Pela primeira vez, a equipe chegou à semifinal da competição nacional. Além disso, o clube cearense era o único presente entre os quatro melhores que havia disputado, até então, todas as fases. Ao todo, com a campanha, o Tricolor do Pici faturou R$ 17,2 milhões.

O jogo

A elástica vantagem no confronto fez o Atlético-MG adotar uma postura mais conservadora na Arena Castelão. Marcando em bloco baixo, deixava a posse com o Fortaleza, enquanto bloqueava as opções de passe do Tricolor do Pici.

O volume de jogo do Fortaleza, povoando o meio-campo, pouco ofereceu perigo ao goleiro Everson. A melhor oportunidade saiu no final do 1° tempo, dos pés de David, após fintar dois marcadores e arrematar de fora da área.

Apesar da postura, o coletivo do Atlético-MG sobressaia no confronto. Logo nos minutos iniciais, Diego Costa deixou Vargas na cara de Boeck, mas o chileno não conseguiu o domínio. Entretanto, o setor criativo do Galo não teve tanta inspiração. A principal finalização da equipe de Cuca saiu dos pés de Guilherme Arana, em cobrança de falta direto, que parou em uma excelente defesa do goleiro Marcelo Boeck.

Estatísticas da partida

Posse de bola: 51% (FOR) x 49% (ATL)

Finalizações: 5 (FOR) x 2 (ATL)

Finalizações no gol: 1 (FOR) x 1 (ATL)

Escanteios: 3 (FOR) x 1 (ATL)

Faltas: 16 (FOR) x 8 (ATL)

Cartões amarelos: 1 (FOR) x 1 (ATL)

Desarmes: 12 (FOR) x 11 (ATL)

Interceptações: 6 (FOR) x 9 (ATL)

Cortes: 3 (FOR) x 14 (ATL)

Legenda: Defesa do Atlético-MG neutralizou as tentativas do Fortaleza durante o 1° tempo Foto: Kid Júnior / SVM

Segundo tempo

O ataque às costas da defesa do Fortaleza quase deu resultado ao Atlético-MG nos minutos inicias do 2° tempo. Aos dois minutos, Vargas recebeu em profundidade, saiu cara a cara com Marcelo Boeck e finalizou. O arqueiro tricolor operou um milagre na Arena Castelão, salvando o Tricolor do Pici.

Enquanto Eduardo Vargas desperdiçou cara a cara, Diego Costa não perdoou, aos 13 minutos, após receber excelente lançamento do chileno. O atacante driblou Boeck e finalizou, abrindo o marcador para o Atlético-MG.

Nos minutos finais do 2° tempo, Sasha foi lançado no campo de ataque, tentou o drible, mas foi travado por Titi com o braço. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Hulk converteu e liquidou o confronto.

Antes do apito final, o atacante Romarinho arriscou de fora da área, a bola desviou em Igor Rabello e morreu no fundo das redes do Atlético-MG. Entretanto, não foi suficiente para reverter o elástico placar e o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil.

Estatísticas gerais da partida

Posse de bola: 60% (FOR) x 40% (ATL)

Finalizações: 12 (FOR) x 6 (ATL)

Finalizações no gol: 3 (FOR) x 4 (ATL)

Escanteios: 6 (FOR) x 3 (ATL)

Faltas: 21 (FOR) x 20 (ATL)

Cartões amarelos: 2 (FOR) x 1 (ATL)

Desarmes: 21 (FOR) x 16 (ATL)

Interceptações: 10 (FOR) x 18 (ATL)

Cortes: 5 (FOR) x 25 (ATL)

Legenda: Jogadores do Atlético-MG comemoram gol de Diego Costa Foto: Kid Júnior / SVM