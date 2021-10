Fortaleza x Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Em busca de um milagre para fazer história. É assim que o Fortaleza encara o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (27), às 21h30, pela semifinal da Copa do Brasil. A missão é quase impossível, mas é futebol e o Tricolor jogará pela honra e em busca de um feito épico na Arena Castelão, em partida que terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

Após a goleada sofrida por 4 a 0 no Mineirão, na última quarta-feira (20), o Leão do Pici precisa devolver a diferença de gols para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar direto, tem que ganhar por cinco ou mais gols de diferença.

Para isso, contará com apoio do torcedor. Mais de 7 mil já confirmaram presença e a expectativa é que a capacidade de 50% (cerca de 30 mil) seja praticamente toda preenchida.

A situação do placar já dá a dimensão da dificuldade, que é ainda maior considerando que, do outro lado, estará o atual líder do Campeonato Brasileiro e que detém o melhor elenco do Brasil. Um time que não perdeu por dois gols de diferença nenhuma vez em 2021 e que costuma balançar as redes adversárias em quase todas as partidas.

Desfalques no time

Legenda: Lucas Crispim é um dos grandes destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha/ SVM

O desafio de Juan Pablo Vojvoda não para por aí. O treinador argentino terá a missão de montar a equipe com alterações em todos os setores: defesa, meio e ataque. Isso por conta de nada menos que seis desfalques que ele terá para o duelo.

Ausências certas são as do zagueiro Marcelo Benevenuto e dos meias Lucas Lima e Yago Pikachu. Os dois primeiros já atuaram na competição por outras equipes e não poderão jogar. Já Pikachu levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Além deles, o atacante Robson sofreu entorse no tornozelo direito e está fora da decisão, assim como o meia Lucas Crispim, que teve lesão muscular e ficará ausente, e o lateral-direito Tinga, que segue também de fora por conta de lesão na coxa esquerda.

Sem poupar ninguém

Legenda: David retorna ao Fortaleza e Nathan Silva está suspenso pelo Galo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, o atacante David retorna e deverá reassumir titularidade no sistema ofensivo.

Já com as dificuldades naturais impostas pelos desfalques, o técnico Vojvoda garantiu que não vai poupar ninguém mais e irá mandar a campo o que tem de melhor à disposição para esta partida.

Galo cauteloso

Legenda: Cuca tem feito grande trabalho no Galo em 2021 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Do lado mineiro, apesar da larga vantagem, não tem nada de achar que a classificação já está garantida. O técnico Cuca relacionou todos os principais jogadores para a partida e prega muito respeito ao Fortaleza.

"Tem que tomar muito cuidado com esse jogo de quarta-feira. Entrar com os dois olhos bem abertos com a disposição igual ao adversário, que tem um grande time", disse ele, garantindo que o Galo entrará ligado o tempo inteiro.

"Se alguém pensa que tem algo decidido, não tem nada decidido, futebol é muito perigoso. Tudo é muito perto, sucesso e fracasso e a gente tem que tomar muito cuidado. Humildade, feijão com arroz é o que a gente vai fazer na quarta", finalizou.

Mesmo assim, há possibilidade que o treinador preserve alguns dos principais jogadores. Guilherme Arana, Jair, Zaracho, Nacho, Keno e Hulk podem iniciar no banco de reservas, sendo opções para o decorrer do jogo.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Brasil - Semifinal

Data: 27 de outubro de 2021

Hora: 21h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Escalações

Fortaleza

Felipe Alves; Éderson, Titi e Matheus Jussa; Edinho, Ronald, Felipe, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG

Everson; Guga, Réver (Igor Rabelo), Junior Alonso e Dodô; Tchê Tchê, Allan Franco e Borrero; Vargas, Savarino e Diego Costa. Técnico: Cuca