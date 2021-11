Decisivo no Clássico-Rei, Vina assume artilharia do Ceará na Série A

Autor de dois gols na vitória contra o Fortaleza nesta quarta-feira (17), na Arena Castelão, o meio-campista Vina assumiu a artilharia do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro com seis gols marcados.

De quebra, o camisa 29 chegou ao 19° gol marcado na competição nacional, superando Jorge Costa, tornando-se o maior artilheiro do Ceará na Série A. Diante do maior rival, Vina chegou ao 3° gol. Em 2020, anotou o gol da vitória contra o Fortaleza, no primeiro turno do Brasileirão.

Números

Na atual temporada, o meio-campista acumula marca expressivas: artilheiro da Série A (6), artilheiro da temporada (9), vice-líder em assistências (2) e o atleta com mais participações em gols da equipe alvinegra (8).

Nos últimos cinco jogos do Alvinegro de Porangabuçu na competição nacional, Vina anotou quatro gols (contra Fluminense, Sport e Fortaleza) e uma assistência (contra o Cuiabá), tornando-se um dos pilares da equipe de Tiago Nunes.