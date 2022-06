Jogadores e diretoria do Fortaleza disparam contra arbitragem no Clássico-Rei: "desastrosa"

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará em jogo atrasado pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor de Aço saiu esbravejando contra a arbitragem de Bráulio da Silva Machado. O presidente Marcelo Paz e o ala Yago Pikachu protestaram publicamente.

Para os tricolores, houve exagero na expulsão de Felipe no 1º tempo, um gol marcado além dos acréscimos e um pênalti claro não marcado: jogador rival com braço aberto e movimento antinatural.

O presidente Marcelo Paz gravou um vídeo, que foi publicado nas redes sociais do Fortaleza.

Vamos solicitar formalmente esclarecimentos quanto à péssima arbitragem do senhor Bráulio da Silva Machado.



1) Exagero na expulsão;

2) Gol marcado além do tempo de acréscimos;

pic.twitter.com/gsRqUowIzW — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 2, 2022

"Quero fazer meus protestos pela péssima arbitragem de hoje, do seu Bráulio Machado. Ele errou em todos os lances capitais do jogo. A expulsão do Felipe totalmente desnecessária. Um cartão amarelo resolveria a situação, excesso de rigor. Depois o gol, já tinha passado os acréscimos, ele deu 10 minutos, estava com 56, levou o apito a boca e não parou o jogo. Um penalti claro no 2º tempo, a mão desviou na mão do Fernando Sobral, em um movimento anti-natural, desviou a trajetória do bola, abriu a área do corpo, e o var não se posicionou, o árbitro nada fez. Para terminar, no fim do jogo, termina antes do tempo dado como acréscimos. Uma arbitragem desastrosa. Isso tem que ser averiguado, um árbitro Fifa não pode ter uma arbitragem tão ruim assim e errando sempre contra o mesmo time ".

Legenda: O cartão vermelho dado ao volante Felipe, do Fortaleza, é um dos lances contestados pelo clube da arbitragem de Braulio Machado Foto: Thiago Gadelha

Em seguida, Paz afirmou que o clube irá solicitar formalmente os áudios do VAR.

"Vamos solicitar formalmente, ouvir os áudios do VAR, saber o que aconteceu na cabine. Nos sentimos extremamente prejudicados em todos os lances capitais desta noite".

Pikachu

Ao fim da partida, na saída do gramado em entrevista ao Premiere, o ala Yago Pikachu também reclamou da arbitragem.

"Ali não sei se foi pênalti, mas acho que a bola bateu na mão do jogador do Ceará. E na expulsão, o Vina começou a confusão toda, nem cartão tomou, e o árbitro expulsou apenas um, o Felipe".