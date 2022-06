Ceará tem 5ª vitória consecutiva contra Fortaleza na Série A e amplia tabu histórico no Clássico-Rei

O Ceará ampliou uma vantagem histórica contra o Fortaleza na Série A. Somando apenas participações na competição, o triunfo por 1x0 nesta quarta-feira (1º) deixa o Vovô com saldo de 10 vitórias em 16 partidas diante do arquirrival na elite nacional. Agora, com cinco vitórias seguidas, somando as edições de 2020 e 2021. No fim, foi soberano e venceu para sair do Z-4.

Em campo, a atmosfera de decisão existiu desde o início, com torcidas em êxtase e um ambiente tenso, que terminou com confusão - e a expulsão do volante tricolor Felipe. No confronto, o Alvinegro soube guerrear e administrar a vantagem numérica para envolver o arquirrival até o gol de Cléber, aos 55 do 1º tempo. Antes, bola na trave e tento anulado.

O retrospecto do Clássico-Rei no Brasileirão contabiliza ainda quatro empates e duas vitórias tricolores - a última em 2019. De fato, os números mostram uma hegemonia alvinegra na 1ª divisão nacional. O Vovô é soberano nos jogos pelo Brasileirão, e esse impacto perpassa também para a arquibancada. A torcida do Ceará foi combustível, mesmo em minoria, e festejou.

No total de gols, o Ceará marcou 22 vezes e sofreu oito. O resultado mais expressivo ocorreu ano passado: 4x0. O Leão bateu o rival somente em 1976 e 2019, ambos por 1x0. Assim, o momento é de análise do pós-jogo, de olhar para o impacto: de um lado, confiança, do outro, o abatimento da lanterna e a distância dos rivais na zona de rebaixamento.

RETROSPECTO DO CLÁSSICO-REI NA SÉRIE A:

Legenda: Ceará e Fortaleza protagonizaram o 1º Clássico-Rei da Série A de 2022 nesta quarta-feira (1º) Foto: Thiago Gadelha / SVM

VITÓRIAS DO CEARÁ

2022 - Ceará 1x0 Fortaleza

2021 - Ceará 4x0 Fortaleza

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

VITÓRIAS DO FORTALEZA

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

EMPATES

1973 - Ceará 0x0 Fortaleza

1974 - Ceará 1x1 Fortaleza

1975 - Ceará 0x0 Fortaleza

1978 - Ceará 1x1 Fortaleza

Festa no Clássico-Rei

Legenda: O Ceará teve grande atuação contra o Fortaleza no Clássico-Rei na vitória por 1x0 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O ambiente na Arena Castelão foi de festa das torcidas nas arquibancadas durante o jogo. Desde o aquecimento, ambiente de decisão. Com maioria no estádio, os torcedores do Fortaleza montaram três mosaicos: em 3D (leão), e dois em papel, com um outro leão e uma frase: “45 títulos, 45 taças”.

Do lado alvinegro, apesar do menor número, os apoiadores do Ceará não deixaram de cantar. Assim, empurraram a equipe com bandeiras e faixas. No fim, juntos dos jogadores, ecoaram o som no estádio, com músicas da torcida e o hino do clube alvinegro, que completou 108 anos neste 2 de junho.

Vina ainda surgiu com uma coroa ao término do jogo. O ambiente foi inverso do começo, quando a confusão tomou conta do confronto. O primeiro Clássico-Rei da Série A em 2022 encerrou mais um capítulo com vitória do time de Porangabuçu. Na verdade, repetiu a história: foi assim nos últimos anos.