Clássico-Rei tem mosaicos da torcida do Fortaleza e do Ceará; veja imagens

O Clássico-Rei desta quarta-feira (1º) teve muita festa nas arquibancadas da Arena Castelão. O jogo é atrasado, válida pela 3ª rodada da Série A de 2022.

Leia mais Jogada Fortaleza x Ceará ao vivo pela Série A: acompanhe em tempo real

Com maioria no estádio por conta do mando de campo, os torcedores do Fortaleza montaram três mosaicos. Logo após a entrada dos atletas em campo, com fumaça na praça esportiva, a imagem de um Leão foi montado. Na sequência, os torcedores leoninos exibiram mais dois mosaicos: em 3D, um novo Leão apareceu, e depois um de papel, com a frase: "45 títulos. 45 taças".

No setor do Ceará, os apoiadores do Vovô trouxeram faixas e bandeiras brancas e pretas, montando um mosaico alvinegro. A partida tem transmissão ao vivo da Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

Confira imagens da festa do Clássico-Rei:

Legenda: Torcida do Fortaleza exibe mosaico antes do jogo começar Foto: Alexandre Mota

Legenda: Novo mosaico exibido pela torcida do Fortaleza Foto: Alexandre Mota

Legenda: Torcida do Ceará também fez a festa na Arena Castelão Foto: Alexandre Mota