Vina e Cléber usam coroa em comemoração da vitória do Ceará

O meia Vina e o atacante Cléber festejaram em grande estilo a vitória do Ceará sobre o Fortaleza, usando coroas. A dupla foi decisiva para a vitória do Vozão por 1 a 0, com Vina dando um passe de calcanhar para Cléber marcar o gol da vitória alvinegra.

O Ceará registrou o momento nas redes sociais do clube:

Recuperação

Ele, que era dúvida até véspera do clássico por lesão na panturrilha, agradeceu por sua rápida recuperação, comemorando a vitória contra o Fortaleza.

É um clássico, que amo jogar e tenho sido muito feliz aqui. É agradecer por por estar aqui, recuperado, pelo empenho da fisioterapia, meu empenho. Representou muito essa vitória. Nos tirou da zona é agora é comemorar e depois pensar no jogo de sábado contra o Coritiba no Castelão. Contamos com o apoio da torcida para nos empurrar para a vitória", disse ele, em entrevista ao Premiere.

Com a vitoria, o Ceará chegou a 9 pontos e assumiu a 15ª colocação, deixando o Z-4. No sábado, o Vovô enfrenta o Coritiba, às 19 horas no Castelão, pela 9ª rodada.

Elogio

Sobre a jogada do gol, um belo passe para Cléber marcar, Vina fez a leitura do lance e elogiou o autor do gol

"Fui feliz no passe e antes da bola do Richardson, eu já tinha visto a linha deles e pensei a jogada. E mérito do Clebão, que colocou a bola para dentro do gol".