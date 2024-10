Ceará x Ponte Preta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ainda com sonho de subir para a primeira divisão nesta temporada, o Ceará recebe a Ponte Preta, neste sábado, às 17h, em jogo decisivo pela 31ª rodada da Série B. O Vozão vem de derrota para o Sport e espera retomar o caminho das vitórias com o apoio do torcedor. O confronto está marcado para a Arena Castelão.

Veja também Jogada Ceará confirma mais de 20 mil torcedores em partida contra a Ponte Preta na Série B Jogada Por acesso, Ceará precisa de cinco pontos a mais que na reta final do primeiro turno Jogada Ceará aguarda por CBF para saber se poderá utilizar patrocinador master no uniforme; entenda Jogada Reta final do Ceará e os cálculos para subir de divisão | Cearácast

O Alvinegro teve quatro dias de preparação para o duelo desta tarde, em casa. Antes disso, o time de Léo Condé foi derrotado, na última segunda-feira, por 2 a 1, para o Sport, na Ilha do Retiro. O resultado adverso fez o Vovô ficar na 7ª posição com 45 pontos somados, cinco a menos que o primeiro time no G-4. A equipe de Porangabuçu, na projeção feita, precisa de seis vitórias em oito jogos restantes.

Do outro lado, a Ponte Preta vive outra realidade e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na 14ª colocação, o alvinegro de Campinas possui 35 pontos, 2 a mais que o CRB, time que abre a “zona vermelha” dos últimos colocados da segundona. Na última rodada, a Macaca bateu, sábado passado, o Botafogo-SP por 1 a 0, no Moisés Lucarelli.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E RETORNO NA ZAGA

Além da derrota para o Sport, o confronto na Ilha do Retiro fez duas ausências no Ceará para o duelo com a Ponte. De Lucca e Saulo Mineiro tomaram o terceiro amarelo e cumprem suspensão automática neste sábado. Com isso, Richardson e Lucas Rian são opções mais certas para Condé colocar no time titular.

Apesar disso, o Vozão tem o retorno de David Ricardo, que estava suspenso contra o Leão da Ilha. O zagueiro deve voltar na onzena inicial ao lado de Matheus Felipe no esquema de Condé. Outro que disputa por vaga é João Pedro Tchoca, que fez apenas dois jogos pelo Alvinegro nesta segundona.

Outro jogador que pode retornar ao time é Lucas Mugni, que estava na reta final do período de transição, e treinou com bola ao longo da semana. O argentino saiu de campo lesionado no jogo contra o Vila Nova, pela 28ª rodada e, desde então, vinha desfalcando o Vovô.

APOIO DA TORCIDA

Visto por muitos como um trunfo do Alvinegro na Série B, o fator “casa” tem seu efeito até aqui. O Ceará é o quarto melhor mandante da competição, com 73,3% de aproveitamento. O rendimento do Vozão chega a marca de 33 pontos somados de 45 disputados na capital cearense.

Ao detalhar os números, o Ceará atuou como mandante em 15 ocasiões, venceu 10 confrontos, empatou 3 e foi derrotado em apenas 2 oportunidades, para Santos e Mirassol. O time de Léo Condé vem de 4 vitórias seguidas dentro de casa.

Com Léo Condé, o Vozão atuou na Arena Castelão em oito partidas, com seis vitórias e duas derrotas. O comandante alvinegro ainda acredita no acesso e projeta pontos necessários com o apoio do torcedor, já que, além da Ponte, o Vozão atua contra Paysandu, Avaí e América-MG até o fim da Série B.

COMO CHEGA A MACACA?

O time campineiro tem um retorno e uma baixa na zaga para o confronto diante do Ceará. Enquanto o zagueiro Matheus Silva cumpre suspensão, após ter tomado o terceiro amarelo na última rodada, o outro defensor Joílson volta a ficar à disposição. O atleta ficou de fora do último duelo, frente à Pantera das Américas.

Além disso, o time de Nelsinho Baptista conta com o retorno do artilheiro do time na temporada: Jeh. O atacante, que soma 11 gols marcados no ano, estava ausente há seis partidas, com lesão na coxa direita. O atleta se lesionou no empate em 2 a 2, contra o Santos, pela 24ª rodada da segundona.

No recorte da Série B, Jeh também é o artilheiro com sete gols, um a mais que Dodô, que vem na cola. Gabriel Novaes vem na sequência com cinco, enquanto Igor Inocêncio, Elvis, Matheus Régis e Iago Dias somam dois tentos cada na competição.

Fora de casa, neste ano, a Macaca tem o quinto pior rendimento entre os adversários da Série B. A equipe que veste preto e branco de Campinas somou 9 pontos em 15 partidas longe da cidade do interior paulista, com apenas 1 vitória, 6 empates e 8 derrotas e um aproveitamento na casa dos 20% neste quesito.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe (João Pedro Tchoca), David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Lucas Rian, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel; Emerson Santos, Emerson e Dodô; Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X PONTE PRETA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 12/10/24 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente 1: Fábio Pereira (TO)

Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (RJ)