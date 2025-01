Tempo de contrato e meta para renovação: Os detalhes do acordo entre David Luiz e Fortaleza

O acerto entre o zagueiro David Luiz e o Fortaleza movimentou os bastidores do mercado do futebol na noite da última sexta-feira (17). O jogador, que chega para ser um dos principais reforços do Tricolor para a temporada de 2025, terá um contrato de dois anos com time do Pici.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, a questão do tempo de contrato foi fator determinante para a David e Fortaleza chegarem a um acordo. O jogador de 37 anos tinha outras propostas para avaliar e decidir seu futuro, mas não abria mão de ter um tempo de vínculo maior com seu futuro clube. O Fortaleza, propôs um salário menor, mas com tempo de contrato maior.

O Leão tinha concorrência de clubes como Cruzeiro, Grêmio, Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia.

Metas e renovação

Outro ponto importante no acerto foi a opção de renovação contratual que o atleta terá com o Fortaleza. Caso o atleta atinja as metas estabelecidas ao longo dos dois anos, o jogador terá mais um ano de contrato com o Pici.

Carreira

Com passagens por grandes clubes europeus como Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, David Luiz atuou por 14 temporadas e meia na Europa antes de retornar ao Brasil para defender o Flamengo, onde também foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Após três temporadas no Flamengo, David Luiz encerrou seu ciclo no clube carioca em 2024.

Títulos na carreira: