Fortaleza acerta contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

Negócio fechado! O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro David Luiz como reforço para a temporada 2025. O Tricolor alinhou os últimos detalhes da contratação do jogador, nesta sexta-feira (17), e a expectativa é que o defensor de 37 anos desembarque na capital cearense já na próxima segunda-feira (20) para iniciar as atividades.

O Diário do Nordeste apurou, em primeira mão, que o contrato deve ter duração superior a um ano.

Ele estava livre no marcado após saída do Flamengo e já vinha negociando com o Tricolor de Aço.

O Leão tinha concorrência de clubes como Cruzeiro, Grêmio, Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia. Mas David escolheu o Fortaleza pelo projeto esportivo apresentado e também pela gestão do clube. Ele é, inclusive, amigo pessoal do CEO Marcelo Paz. Os dois participaram de jogo festivo no Pici, em dezembro de 2024.

Carreira

Com passagens por grandes clubes europeus como Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, David Luiz atuou por 14 temporadas e meia na Europa antes de retornar ao Brasil para defender o Flamengo, onde também foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Após três temporadas no Flamengo, David Luiz encerrou seu ciclo no clube carioca em 2024.

Títulos:

Champions League (2011/12) pelo Chelsea

Premier League (2016/17) pelo Chelsea

Copa da Inglaterra (2011/12 e 2017/18) pelo Chelsea

Ligue 1 (2013/14, 2014/15 e 2015/16) pelo Paris Saint-Germain

Copa Libertadores (2022) pelo Flamengo

Copa do Brasil (2022 e 2023) pelo Flamengo