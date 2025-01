Negociações entre Thiago Galhardo e Athletic não avançam e atacante segue no Fortaleza

As negociações para a transferência do atacante Thiago Galhardo do Fortaleza para o Athletic não chegaram a um desfecho positivo e foram encerradas. As conversas estavam avançadas, mas o negócio não foi finalizado e o jogador não defenderá o time mineiro.

Thiago Galhardo permanece, portanto, com vínculo esportivo com o Fortaleza. O jogador tem contrato vigente com o Tricolor do Pici até o dia 31 de dezembro de 2025. Fora dos planos do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, ele deve ser negociado pelo Leão.

Legenda: Thiago Galhardo está próximo de encerrar a passagem pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, a situação de Thiago Galhardo será definida na próxima semana. Na negociação com o Athletic, a expectativa era de que o atacante rescindisse seu contrato com o Leão para fechar com a nova equipe.

Ao todo, Galhardo soma 100 partidas pelo Fortaleza, com 27 gols marcados e oito assistências. No período, sagrou-se campeão cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024). Nos últimos dias, o atleta manifestou publicamente desejo de atuar no exterior.