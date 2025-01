Thiago Galhardo encaminha rescisão com Fortaleza e negocia com Athletic-MG

O atacante Thiago Galhardo está próximo de encerrar a passagem em definitivo pelo Fortaleza. Com contrato até dezembro de 2025, o Diário do Nordeste apurou que o atleta de 35 anos negocia uma rescisão com a equipe cearense e tem tratativas avançadas para defender o Athletic-MG, da Série B do Brasileiro.

A situação foi confirmada pelo empresário Flávio Trivella. Fora dos planos do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, até iniciou o último ano no time, mas foi cedido ao Goiás na sequência de 2024.

A chegada ao Pici foi em 2022, com status de grande reforço. Ao todo, somou 100 partidas pelo Leão, com 27 gols marcados e oito assistências. No período, se sagrou campeão cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024). Nos últimos dias, o atleta até manifestou o desejo de atuar no exterior.

Vale ressaltar que, em 2025, o Fortaleza já oficializou os empréstimos do meia Amorim e do atacante Iarley, destaques das categorias de base, para o Athletic-MG. A equipe disputa a 1ª divisão do Campeonato Mineiro.