Saulo Mineiro brilha mais uma vez marcando gol e dando assistência na China

Saulo Mineiro segue brilhando na China. Na última terça-feira (6), o atacante marcou mais um gol e deu mais uma assistência na vitória do Shanghai Shenhua por 3 a 1 sobre o Meizhou Hakka pela Superliga Chinesa. Saulo chegou a cinco gols e se tornou o artilheiro do time na competição.



"Foi uma vitória importante fora de casa, contra um adversário difícil. Fico muito feliz por ter contribuído com um gol e uma assistência. Agradeço à comissão técnica e aos meus companheiros pela confiança. Estamos focados em manter o bom momento e buscar nossos objetivos na temporada”, afirmou o atacante após a partida.



Na China, Saulo já conquistou a taça da Supercopa da China, sendo decisivo na final. Desde que chegou, o atleta soma oito gols e quatro assistências em 16 jogos disputados. Com a ajuda do brasileiro, o Shanghai lidera o Campeonato Chinês com 26 pontos em 11 jogos.