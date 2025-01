Iguatu x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Iguatu recebe o Maracanã na estreia do Campeonato Cearense. O duelo será neste sábado (18), no Estádio Morenão, a partir das 17h (de Brasília). A disputa contrapõe o Azulão, que tem se destacado como uma das forças do interior, contra o time Alviceleste, equipe da Região Metropolitana de Fortaleza que tem se destacado no cenário estadual.

O Azulão tem se consolidado como uma das forças do futebol cearense. Para o primeiro confronto nesta edição de 2025, vai poder contar com o apoio da torcida. Em 2024, a equipe terminou a competição nas quartas de final, quando foi eliminado pelo Ferroviário. O técnico Paulo Schardong vai comandar o time no desafio.

Já o Maracanã, terceiro colocado no estadual de 2024, quer beliscar uma vaga na final do torneio. A equipe comandada por Júnior Cearense foi praticamente toda reformulada para 2025, ano em que completará 20 anos de fundação. A equipe tem Vinícius Canindé, artilheiro da última temporada, como destaque.

ONDE ASSISTIR

FCF TV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IGUATU

Mauro, Ríchard, Davi, Dénis, Léo, Regino, Robert, Mateuzinho, Matias Verdum, Eduardo Junior e Tiaguinho. Técnico: Paulo Schardong

MARACANÃ

Rayr, Guga, Jairo, Wendel e Rafael Mandacaru; Wilker, Michel Pires e Vinícius Canindé; Testinha, Luís Soares e Hugo Freitas. Técnico: Junior Cearense

FICHA TÉCNICA:

Iguatu x Maracanã

Data e hora: 18/01, às 17h (de Brasília)

Estádio: Morenão

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistente 1: ELEUTÉRIO Felipe MARQUES Junior

Assistente 2: Francisco MARCONDES Mendes SIMÃO