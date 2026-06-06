Quem é o brasileiro que pode vencer o Roland Garros Junior e repetir feito de João Fonseca

Luís Guto Miguel, de 17 anos, pode repetir o feito de João Fonseca e se tornar campeão juvenil de um Grand Slam, apenas três anos após o compatriota conquista este feito.

João Fonseca, que recentemente protagonizou um feito histórico ao derrotar Novak Djokovic, número 1 do mundo, de virada, em Roland Garros, foi o último brasileiro a ser campeão juvenil em um Grand Slam, em 2023 no US Open.

Neste sábado (6), o feito de Luís Guto Miguel pode ser ainda maior: ele pode se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão juvenil de Roland Garros, jogando sozinho.

Para isso, ele enfrenta o estadunidense Michael Antonius. O adversário do brasileiro não perdeu nenhum set nesta edição do Roland Garros Junior, vencendo todos os cinco confrontos por 2 a 0.

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Quem é o finalista brasileiro de Roland Garros?

Luís Guto Miguel é um jovem tenista de 17 anos. Natural de Goiás, ele treina em Brasília sob comando de Santos Dumont Guimarães Jr. e Pedro de Paula.

Ele seguiu os passos do irmão, Luis Felipe Miguel, cinco anos mais velhos, e também jogador de tênis.

Luís Guto Miguel começou a se destacar em 2025, quando chegou a semifinal do US Open, um dos quatro torneios do Grand Slam.

No mesmo ano, ele também conquistou o J500 de Mérida (México), J300 de Repentingny (Canadá) e o J300 de Charleroi-Marcinelle (Bélgica).

Agora, em 2026, ele venceu o título em Traralgon, na Austrália, e foi às quartas de final do Australian Open, também do Grand Slam. O feito o alçou ao top 3 do ranking mundial da categoria.

Com a classificação para a final em Roland Garros, ele conquistou, de forma antecipada, a liderança no ranking juvenil da ITF, na categoria até 18 anos.

Finalistas brasileiros no Roland Garros juvenil

Luís Guto Miguel é o quarto brasileiro a chegar numa final juvenil simples de Roland Garros.

Também foram finalistas: Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 63) e Luis Felipe Tavares (1967). Contudo, os três foram derrotados e ficaram com o vice-campeonato.

Dois brasileiros foram campeões juvenis da Roland Garros, mas no modelo dupla. Foram eles: Gustavo Kuerten, o Guga, em 1994, e Matheus Pucinelli, em 2019.