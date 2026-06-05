Com dois desfalques, Fortaleza relaciona 24 jogadores para final com Vitória; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou com 24 jogadores, na tarde desta sexta-feira (5), para Salvador, onde encara o Vitória-BA em jogo de volta da final da Copa do Nordeste. O confronto será no sábado (6), às 16h, no estádio Barradão/BA.

As baixas da equipe são os volantes Ronald e Rodrigo, suspensos. Além disso, o clube tem dois atletas no departamento médico: o zagueiro Tomás Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Rosetto (edema muscular na panturrilha direita).

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Em contrapartida, a equipe tem o retorno do centroavante Miritello, vice-artilheiro da equipe na temporada com sete gols. Assim, o técnico Thiago Carpini prepara mudanças na formação titular com a manutenção do esquema tático 3-4-3.

Como perdeu por 2 a 1 na ida, na Arena Castelão, o Leão do Pici precisa reverter o cenário na decisão, fora de casa. Assim, precisa vencer por um gol de diferença para levar a finalíssima aos pênaltis, e dois ou mais para ser campeão - o Vitória fica com a taça com empate.

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Departamento médico do Fortaleza