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Fortaleza vai mudar time para decisão com Vitória da Copa do Nordeste

Os times se enfrentam no próximo sábado (6), no Barradão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:16)
Alexandre Mota
Legenda: O Fortaleza precisa vencer o Vitória no Barradão na final da Copa do Nordeste
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza tem uma missão difícil no próximo sábado (6) em busca do tetra da Copa do Nordeste. No Barradão, em Salvador, às 16h, o time cearense precisa reverter a vantagem do Vitória-BA, que venceu a ida da final na Arena Castelão por 2 a 1. E o técnico Thiago Carpini vai mexer na equipe.

A escalação daquela ocasião tinha: João Ricardo; Rodriguinho, Brítez, Luan Freitas, Gazal e Mucuri; Rodrigo e Lucas Sasha; Vitinho, Pochettino e Luiz Fernando. Dessa formação, um não pode atuar.

Por acúmulo de cartões amarelos, Rodrigo está fora. Além disso, o volante Ronald, que entrou ainda no 1º tempo, foi expulso e cumpre suspensão. E Luan Freitas é dúvida pelo choque de cabeça que o fez ser substituído ainda no início da partida. Por isso, as mudanças são obrigatórias no momento.

O esquema, no entanto, deve ser mantido, com uma linha de três zagueiros. Assim, em caso de problemas na montagem, o jovem Kauã Rocha pode ser acionado - que não foi relacionado na ida.

Briga no meio-campo

Ryan em ação pelo Fortaleza
Legenda: O volante Ryan é um dos cotados para ser titular na final contra o Vitoria
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A manutenção de Sasha é esperada. A dúvida é o companheiro de função, em uma disputa acentuada entre Pierre e Ryan. Caso queira ser mais ofensivo, Pochettino também pode preencher o setor, sendo deslocado da ponta direita. Por característica, de pressão pós-perda, Ryan é o favorito.

Retorno de Miritello

Miritello em ação pelo Fortaleza
Legenda: O atacante Miritello retorna à equipe após cumprir suspensão
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fora do primeiro confronto por suspensão, o centroavante argentino Miritello também tem presença garantida na equipe. Vice-artilheiro do Leão na temporada, com sete gols, tem forte jogo aéreo e poder de decisão. Logo, interfere no ataque, que tem Luiz Fernando e Vitinho como demais peças.

Por isso, uma alternativa é a saída de Pochettino, mantendo o 3-4-3 com um novo trio na finalíssima.

Mailton x Rodriguinho 

Montagem com fotos de Mailton e Rodriguinho
Legenda: Mailton e Rodriguinho disputam posição na ala direita do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Por fim, a dúvida final seria na ala direita. Destaque da equipe, Mailton foi preterido por Rodriguinho no embate com o Vitória por uma opção técnica. O atleta é muito ofensivo, com quatro gols e cinco assistências na temporada, enquanto Rodriguinho oferece mais sustentação para a linha defensiva.

O contraponto é que o Fortaleza entra em campo perdendo por 2 a 1. A missão é justamente reverter a desvantagem, e isso reforça a necessidade da equipe ser mais agressiva, o que favorece Mailton.

Provável escalação

Deste modo, uma provável escalação do esquema 3-4-3 para a final é: João Ricardo; Mailton, Brítez, Luan Freitas, Lucas Gazal e Mucuri; Ryan e Lucas Sasha; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello.

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