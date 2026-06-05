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Angelina destaca engajamento da torcida para amistoso da Seleção Feminina em Fortaleza

Canarinhas enfrentam os Estados Unidos na próxima terça-feira (9), no Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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A meio-campista Angelina está no grupo liderado por Arthur Elias para os dois jogos amistosos da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (5), a jogadora celebrou o engajamento da torcida e destacou a importância de ter esse apoio a um ano da Copa do Mundo feminina no país. 

A atleta também falou sobre a alta procura por ingressos nas partidas, especialmente em Fortaleza. Mais de 32 mil bilhetes foram vendidos para o duelo na capital cearense. As equipes se enfrentam no dia 9 de junho, na Arena Castelão. Antes, a equipe entra em campo também contra o grupo norte-americano, mas no Itaquerão.

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