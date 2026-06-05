Angelina destaca engajamento da torcida para amistoso da Seleção Feminina em Fortaleza

A meio-campista Angelina está no grupo liderado por Arthur Elias para os dois jogos amistosos da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (5), a jogadora celebrou o engajamento da torcida e destacou a importância de ter esse apoio a um ano da Copa do Mundo feminina no país.

A atleta também falou sobre a alta procura por ingressos nas partidas, especialmente em Fortaleza. Mais de 32 mil bilhetes foram vendidos para o duelo na capital cearense. As equipes se enfrentam no dia 9 de junho, na Arena Castelão. Antes, a equipe entra em campo também contra o grupo norte-americano, mas no Itaquerão.