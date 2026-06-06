Itapipoca x Icasa no Cearense Série B: onde assistir, horário e prováveis escalações
Partida é válida pelo jogo de ida da final da segunda divisão estadual
Itapipoca e Icasa se enfrentam, neste sábado (6), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense Série B. A partida será disputada no Estádio Perilo Teixeira, o Perilão, em Itapipoca, às 15h.
O Moleque Travesso garantiu vaga na decisão após eliminar o Crato e confirmou o retorno à elite do futebol cearense depois de quase dez temporadas. Já o Verdão superou o Crateús na semifinal e também assegurou o acesso para a primeira divisão estadual de 2027.
Onde assistir
A partida entre Itapipoca e Icasa terá transmissão da TV Ceará.
Prováveis escalações
Itapipoca
Fábio; Marques, João Ítalo, Samuel e João Gabriel; Adão, Claudinho, Marllon e Batata; Wilkson e Deivide.Técnico: Dema.
Icasa
Carlão; Felipinho, Max Oliveira, Davy Einstein e Andrei; Guidio, Juliano e Cássio; Dentinho, Jacó e Edson Cariús.Técnico: Raimundo Wágner.
Ficha técnica
- Campeonato Cearense Série B – Final (ida)
- Data: 06/06 (sábado)
- Horário: 15h
- Local: Estádio Perilo Teixeira (Perilão), em Itapipoca
- Árbitro: Wanderson Marques
- Assistente 1: Fernando Bandeira
- Assistente 2: Francisco Borges
- Reserva 1: Alexandre Sousa
- Reserva 2: Maurício Júnior