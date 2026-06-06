Itapipoca x Icasa no Cearense Série B: onde assistir, horário e prováveis escalações

Itapipoca e Icasa se enfrentam, neste sábado (6), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense Série B. A partida será disputada no Estádio Perilo Teixeira, o Perilão, em Itapipoca, às 15h.

O Moleque Travesso garantiu vaga na decisão após eliminar o Crato e confirmou o retorno à elite do futebol cearense depois de quase dez temporadas. Já o Verdão superou o Crateús na semifinal e também assegurou o acesso para a primeira divisão estadual de 2027.

Onde assistir

A partida entre Itapipoca e Icasa terá transmissão da TV Ceará.

Prováveis escalações

Itapipoca

Fábio; Marques, João Ítalo, Samuel e João Gabriel; Adão, Claudinho, Marllon e Batata; Wilkson e Deivide.Técnico: Dema.

Icasa

Carlão; Felipinho, Max Oliveira, Davy Einstein e Andrei; Guidio, Juliano e Cássio; Dentinho, Jacó e Edson Cariús.Técnico: Raimundo Wágner.

Ficha técnica