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Itapipoca x Icasa no Cearense Série B: onde assistir, horário e prováveis escalações

Partida é válida pelo jogo de ida da final da segunda divisão estadual

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Time do Icasa comemorando acesso
Foto: @herbsonfotos

Itapipoca e Icasa se enfrentam, neste sábado (6), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense Série B. A partida será disputada no Estádio Perilo Teixeira, o Perilão, em Itapipoca, às 15h.

O Moleque Travesso garantiu vaga na decisão após eliminar o Crato e confirmou o retorno à elite do futebol cearense depois de quase dez temporadas. Já o Verdão superou o Crateús na semifinal e também assegurou o acesso para a primeira divisão estadual de 2027.

Onde assistir

A partida entre Itapipoca e Icasa terá transmissão da TV Ceará.

Prováveis escalações

Itapipoca

Fábio; Marques, João Ítalo, Samuel e João Gabriel; Adão, Claudinho, Marllon e Batata; Wilkson e Deivide.Técnico: Dema.

Icasa

Carlão; Felipinho, Max Oliveira, Davy Einstein e Andrei; Guidio, Juliano e Cássio; Dentinho, Jacó e Edson Cariús.Técnico: Raimundo Wágner.

Ficha técnica

  • Campeonato Cearense Série B – Final (ida)
  • Data: 06/06 (sábado)
  • Horário: 15h
  • Local: Estádio Perilo Teixeira (Perilão), em Itapipoca
  • Árbitro: Wanderson Marques
  • Assistente 1: Fernando Bandeira
  • Assistente 2: Francisco Borges
  • Reserva 1: Alexandre Sousa
  • Reserva 2: Maurício Júnior
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