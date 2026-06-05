Ônibus com torcedores do Fortaleza tem princípio de incêndio a caminho da Bahia

Um ônibus da caravana que levava um grupo de torcedores do Fortaleza para Salvador, na Bahia, apresentou uma pane e causou um princípio de incêndio nesta sexta-feira (5). O problema no motor do veículo ocorreu nas proximidades de Jaguaribe, na BR-116, cidade a 301km de Fortaleza. Ninguém ficou ferido. As informações são do ge.

A caravana de três ônibus levava cerca de 50 pessoas em cada transporte e só interrompeu o trajeto após o forte cheiro de combustível dentro do veículo incomodar os passageiros, que começaram a reclamar. Uma passageira explicou que o líquido estava vazando no motor.

Com a reclamação dos torcedores, que desceram do transporte, o motorista parou o ônibus para abrir o motor e visualizar o princípio de incêndio. O próprio condutor usou um extintor de incêncio para interromper a fumaça alta vista nos vídeos.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Os torcedores foram realocados nos outros dois ônibus. O grupo viaja para apoiar o Fortaleza no jogo decisivo da final da Copa do Nordeste. O Tricolor enfrenta o Vitória a partir das 16h (de Brasília), neste sábado (6), no Barradão.