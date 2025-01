Ceará encerra negociação com Baralhas após desacordo com Atlético-GO, confirma diretor

O meio-campista Gabriel Baralhas não será mais jogador do Ceará. O clube decidiu encerrar as negociações após o Atlético-GO, que detém parte dos direitos do atleta, mudar os termos do negócio e propor um molde que não agradou ao Vovô. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Haroldo Martins em entrevista coletiva neste sábado (18).

“O Ceará tinha uma negociação com o Atlético-GO em andamento pela vinda do Baralhas, Gabriel Baralhas, e inclusive foi autorizado pelo Atlético a vir fazer exames e prosseguir com o trâmite contratual, e posteriormente houve um desacordo negocial com o Atlético, as condições do negócio mudaram, e o Ceará resolveu encerrar a negociação. O negócio não atende aos interesses do Ceará, da forma em que foi proposta”, disse Haroldo em coletiva.

Legenda: Baralhas estava no Atlético-GO Foto: Ingryd Oliveira/ACG

O Diário do Nordeste havia confirmado que Baralhas chegaria ao Ceará por empréstimo até o fim de 2025, e que já estava inclusive em Fortaleza (CE). O jogador já havia ido à Porangabuçu para realizar avaliações clínicas e físicas antes do anúncio.

Acima de qualquer coisa, da forma que a gente age buscando o bem para o Ceará, estão os interesses do Ceará. E, em não sendo isso atendido, a gente não prossegue. Essa é um questão de princípio. A gente age, se for melhor para o Ceará, e se não for, a gente não faz. Haroldo Martins Diretor de futebol do Ceará

O Ceará agora segue no mercado de transferências na busca por mais um meio-campista para compor o elenco alvinegro para a disputa da temporada 2025. Neste sábado (18), contra o Tirol, Richardson foi o primeiro-volante titular.