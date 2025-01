Ceará x Tirol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O pontapé inicial do Ceará na temporada será contra o Tirol, neste sábado (18), às 16h30, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Enquanto o Vozão conhece bem a competição, com 46 títulos, e em busca do bicampeonato consecutivo, a Coruja é debutante e quer fazer bonito. O duelo, marcado para o estádio Presidente Vargas, na capital cearense, é o primeiro entre as equipes na história.

Com 12 contratações para a nova temporada, o Ceará teve 15 dias de preparação até sua estreia no estadual. Léo Condé chegou a esboçar um time titular no treino aberto do último final de semana, e acredita que o elenco ainda está em formação. O torcedor que for ao PV vai ver muitas “caras novas” no time que está sendo montado para a Série A.

Do outro lado, o Tirol vai atuar na elite do futebol estadual depois de conquistar a segunda divisão em 2024. A equipe, que manda seus treinos e tem sede no bairro Jacarecanga, é comandada pelo carioca Fabiano Soares. Um dos destaques é o meio-campista Pio, de 36 anos, campeão com Fortaleza e Ceará.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da TV Verdes Mares, canal Goat, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

CARAS NOVAS NO VOVÔ

Até sua estreia na competição, o Alvinegro acertou a contratação de 12 jogadores. O goleiro Keiller, os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado, os laterais Dieguinho e Nícolas foram anunciados. No meio-campo, as caras novas ficam por conta de Fernando Sobral e Matheus Araújo, enquanto que no ataque, Bruno Tubarão, Fernandinho, Pedro Henrique e Galeano são as novas peças.

Depois de duas temporadas fora, Fernando Sobral retorna ao time de Porangabuçu confiante que a equipe irá brigar pelo título. Por aqui, o camisa 88 ficou conhecido por ter sido um dos maiores “ladrões de bola” e agora deixa para Condé escolher a melhor função para ele em campo.

"Sabemos que temos que assumir o protagonismo dentro do Campeonato Cearense, a camisa do Ceará pede isso. Temos que segurar o ímpeto, a empolgação, para ser um time maduro, experiente e que propõe o jogo, que faz o adversário correr atrás de nós. Os times do cearense eu já conheço, são bem difíceis, sempre vêm para complicar a nossa vida", avalia o atleta.

Em 2024, a estreia do Vovô foi com empate em 2 a 2 com o Maracanã, também no PV. Sob comando de Léo Condé, a equipe quer fazer diferente. O comandante alvinegro deve fazer um balanço dos recém-chegados com os remanescentes da temporada passada.

COMO CHEGA A CORUJA

O Tirol virou a chave em 2021, quando passou a ser clube profissional, com a formação de SAF já no ano seguinte. A equipe da Jacarecanga busca a permanência em sua primeira participação no torneio estadual. O elenco que é recheado de jovens conta com as experiências de Pio e Siloé.

O comandante da Coruja, Fabiano Soares, assumiu o time ainda na Taça Fares Lopes de 2024. O treinador afirmou que para o Cearense 2025, a torcida pode esperar um Tirol que chega com “sistema de jogo proativo, que mande na partida”. Carioca, o técnico tem experiência no futebol europeu e no Athletico-PR, quando atuou ao lado de Paulo Autuori.

No auge dos 36 anos, Pio é um dos destaques da equipe. O atleta que estava ano passado no Maracanã e conseguiu os objetivos traçados por lá, agora tenta o mesmo feito na Coruja. “Estamos nos preparando desde dezembro e ajustando os últimos detalhes. Enfrentar o Ceará na estreia será desafiador, mas estamos confiantes no nosso potencial”, afirma o meio-campista.

Legenda: Pio é uma das opções da Coruja para o meio-campo no Campeonato Cearense Foto: Yuri Melo/Tirol CEFAT

DÚVIDAS NO VOVÔ

Para o confronto inaugural do Cearense, Léo Condé tem duas dúvidas para o duelo deste sábado: Lourenço e Bruno Tubarão. Os jogadores ainda tratam lesões da temporada passada e, por isso, ficaram de fora do treino aberto que aconteceu no último sábado, no PV.

Lourenço sentiu desconforto na coxa no duelo contra o Guarani, pela última rodada da Série B. O meio-campista segue tratamento intensivo no Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP). Já o polivalente Tubarão apresentou níveis de força abaixo do restante do grupo, e assim, ganha mais condicionamento físico junto o DM alvinegro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo e Nícolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Pedro Henrique (Galeano), Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Tirol: Carlos Brito; Zé Augusto, Lucas Gomes, Diney e Zé Carlos; Pio, Dudu e Sidin; Soares, Siloé e Otacílio Marcos. Técnico: Fabiano Soares.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X TIROL

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 18/01/24 (sábado)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Elizabete Esmeralda (CE)

Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CE)

Assistente 2: Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)