Fortaleza x Miami United: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fortaleza enfrenta o Miami United neste sábado (18), às 16h, no Resort Sandpiper Bay, na Flórida, Estados Unidos. A partida é da primeira do Tricolor na Orlando Cup, torneio que o Leão do Pici está participando de forma pioneira.

O jogo faz parte da preparação do Fortaleza para a temporada de 2025. O Tricolor de Aço terá o primeiro confronto oficial na próxima terça-feira (21), contra o Moto Club/MA, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Na última quarta-feira (15), o Laion realizou um jogo-treino contra o Miami FC e venceu pelo placar elástico de 13 a 0, com direito a gols de Lucero e hat-trick de Calebe. Na partida, Matheus Rossetto foi poupado. Juan Pablo Vojvoda optou por utilizar duas equipes, uma em cada tempo do jogo.

No primeiro tempo, os atletas escalados foram: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

Já na segunda etapa, o Tricolor estava neste formato: Brenno; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pochettino, Ema Martínez, Marinho, Lucero e Moisés.

Os atletas Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Dylan Barrero, Lucca Prior e Kauê Canela também foram utilizados.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste irá acompanhar o jogo em Tempo Real. Não há informações sobre emissoras de TV's que irão transmitir o jogo com imagens.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

Miami United: Cristian Blanco; Alejandro Callejas, Sebastián Luzuriaga, Josduar Serrano; Santiago Frean, José Aguinaga, Daniel Daza, José Hurtado; Alejo Fernández, Jhon Pajoy e Miguel Benito.

FORTALEZA X MIAMI UNITED | FICHA TÉCNICA

Competição: 1º amistoso da Orlando Cup

Local: Resort Sandpiper Bay, na Flórida (EUA)

Data: 17/01/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)